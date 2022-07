Dopo tanta attesa, Domina finalmente prende il via su La7 per la prima volta in chiaro dopo i numerosi passaggi su Sky. La serie originale con Kasia Smutniak protagonista prenderà il via proprio oggi, 11 luglio, su La7 raccontando la storia di quella che è stata già definita la prima ‘imprenditrice femminista’ della storia da La Repubblica.

A vestire i panni di Livia Drusilla sarà Kasia Smutniak raccontando la vera storia della donna nota per essere stata la moglie dell’imperatore Augusto. La donna nacque a Roma nell’anno 58 a.C. e nel 43 a.C. sposò il cugino patrizio Tiberio Claudio Nerone dando vita a quello che poi è diventato l’imperatore Tiberio. Dopo la guerra di Perugia i due fuggirono ma una volta tornati a Roma, Ottaviano si innamorò di lei.

A quel punto divorziò dalla mogli incinta e obbligò Nerone a fare altrettanto e i due non fecero coppia solo nella vita privata ma anche in quella pubblica visto che Drusilla fece da consigliera all’uomo riuscendo a favorire il figlio Tiberio. La serie tv Domina è stata creata nel 2021 da Simon Burke ed è arrivata su Sky a maggio come una produzione italo- britannica.

A partire da questa sera, 11 luglio, andrà in onda in chiaro, la prima stagione della serie composta da 8 episodi ma con la promessa che presto ci saranno anche quelli della seconda prevista per il 2023. Nel cast, al fianco della Drusilla di Kasia Smutniak, ci saranno anche Gaio Giulio Cesare Augusto, interpretato da Matthew McNulty, Tiberio Claudio Nerone, interpretato da Enzo Cilenti, Libone, interpretato da Peter Campion, Gneo Calpurnio Pisone, interpretato da Darrell D’Silva, e Marco Antonio, interpretato da Liam Garrigan.