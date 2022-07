Chicago P.D. 9 ci sarà oppure no? Il momento di chiederselo è arrivato visto che proprio oggi, 11 luglio, su Italia1 andrà in onda il finale dell’ottava stagione con gli ultimi due episodi. Lunedì prossimo l’appuntamento è fissato per il prime time time con i primi due episodi di Chicago P.D. 9 in cui continuano le ricerche di Sam soprattutto quando viene a galla che un suo conoscente, Mark Irwin potrebbe averlo aiutato a lasciare la città.

ATTENZIONE SPOILER

Riprenderà quindi da qui la corsa dei protagonisti di Chicago P.D. 9 la prossima settimana mentre a casa di Mark viene ritrovato un computer e Voight cancella un video che potrebbe compromettere lui e Hailey. Nel tentativo di sfuggire agli agenti, Mark entra in un edificio abbandonato prendendo in ostaggio una donna. Durante la negoziazione l’uomo sembra agitarsi troppo e Halstead gli spara, cosa succederà a quel punto?

Prima di ottenere una risposta a questa domanda, i fan si ritroveranno davanti allo schermo questa sera, sempre su Italia1, per la messa in onda degli ultimi due episodi dell’ottava stagione dal titolo La cosa giusta e Corsa contro il tempo in cui Darrell, il figlio del Vice Comandate Miller è nei guai e chiede l’aiuto di Voight. La squadra lo aiuta ma la situazione si complica quando Darrell li conduce a un grande traffico di droga su cui iniziano ad indagare.

Voight è deciso a risolvere le cose a modo suo, facendo tutto ciò che è in suo potere per ritrovarlo ma Miller gli impone di seguire la legge anche se c’è in gioco la vita di suo figlio. Burgess viene rapita e la squadra fa il possibile per ritrovarla prima che sia troppo tardi. Ruzek è disposto a fare qualsiasi cosa anche ad infrangere la legge pur di salvarla e si scontra per questo con il resto della squadra. Anche Voight supera i limiti e cerca di risolvere le cose a modo suo. Burgess nel frattempo lotta tra la vita e la morte, come finirà?