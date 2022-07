Arrivano alcune precisazioni importanti, in queste ore, per quanto concerne un titolo attesissimo del calibro di FIFA 23. Almeno per quanto riguarda la sua uscita. Complice una stagione che sarà caratterizzata dal Mondiale invernale e, di conseguenza, da un calendario letteralmente stravolto rispetto agli standard, determinate dinamiche potrebbero cambiare. I principali campionati partiranno prima, per bilanciare la lunga pausa tra fine novembre e dicembre, se pensiamo che la nostra Serie A scatterà già nel weekend antecedente a Ferragosto. Con relative implicazioni anche per i videogame.

Servono precisazioni in merito alla possibile uscita di FIFA 23 con una prima svolta possibile a luglio

E così, portando avanti un rapido confronto rispetto a quanto osservato poco meno di dodici mesi fa, anche l’uscita di FIFA 23 potrebbe essere condizionata dagli elementi appena esposti. Ecco perché non sorprende più di tanto l’indiscrezione ad oggi ufficiosa, secondo cui la presentazione ufficiale di questo titolo potrebbe avvenire durante il mese di luglio. Sarebbe un vero e proprio elemento di rottura rispetto al passato, se confermato, a testimonianza del fatto che i grandi cambiamenti previsti per la prossima stagione avranno un’incidenza a 360 gradi sul mondo del calcio.

Attenzione però. Se da un lato più di una fonte afferma che la presentazione al pubblico e alla stampa di FIFA 23 possa avvenire entro questo mese, ad oggi non ci sono elementi sufficienti per parlare di una vera e propria uscita sul mercato prima di settembre. Allo stato attuale, infatti, si oscilla tra il 26 ed il 30 settembre, a seconda delle corsie preferenziali di cui potremmo godere. Vedremo se i concetti esposti oggi avranno un effetto anche per la messa in vendita di uno dei giochi più attesi di tutto l’anno.

Che ne pensate? Visto che alcune fonti non escludono scenari simili, ci sono i presupposti per andare incontro a sorprese sull’uscita di FIFA 23?