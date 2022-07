Tanti successi, tutti da cantare, nella scaletta dei Queen a Bologna nel 2022 con Adam Lambert.

Finalmente è giunto il momento dei due concerti dei Queen a Bologna nel 2022. Con loro sul palco ci sarà Adam Lambert per due serate uniche in Italia che si terranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno domenica 10 luglio e lunedì 11 luglio.

Dopo i due rinvii dovuti alla pandemia di Covid-19, il Rhapsody Tour di Queen + Adam Lambert va in scena anche in Italia pronto a conquistare il pubblico, come già avvenuto nel resto d’Europa.

I possessori dei biglietti per i concerti inizialmente programmati per domenica 24 maggio 2020 e domenica 23 maggio 2021 che tali biglietti sono validi esclusivamente per il concerto di lunedì 11 luglio. Non sarà possibile effettuare alcun cambio data. I due concerti sono sold out. Di seguito tutte le info utili per assistere ai due live e la scaletta dei Queen a Bologna 2022.

Navette per l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

Sarà disponibile un servizio navetta dalla Stazione Centrale di Bologna all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per consentire ai fan dei Queen di spostarsi con i mezzi pubblichi e di raggiungere agevolmente il luogo dello spettacolo. Il collegamento sarà effettuato tramite i bus della linea 975 ogni 15 minuti dalle 17 alle 20 e poi a partire dalla fine del concerto per il ritorno in Stazione Centrale.

Per usufruire del servizio è necessario munirsi di biglietto A/R da 5 euro e non sono validi altri titoli di viaggio Tper (né area urbana Bologna né extraurbana). In partenza da Stazione verso Unipol Arena il titolo è disponibile presso le biglietterie della stazione ferroviaria, sull’app Roger e utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo.

In partenza dall’Unipol Arena al termine dell’evento, se non se ne è già dotati, il titolo è disponibile sull’app Roger, utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo, oppure acquistandolo da addetti alla vendita presenti alla fermata (in via Gino Cervi) esclusivamente mediante carta bancaria (no contante).

Parcheggi Unipol Arena

Chi decidesse ugualmente di spostarsi in auto potrà usufruire dei parcheggi disponibili in loco, direttamente presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Lasciata l’auto, sarà possibile raggiungere la location dell’evento a piedi.

Orari Queen Bologna 2022 + Adam Lambert

L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 18:00 per entrambi gli spettacoli, sia domenica 10 luglio che lunedì 11 luglio 2022. Il concerto dei Queen con Adam Lambert inizierà alle ore 21.00a Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena – Via Gino Cervi, 2.

Scaletta Queen Bologna 2022 + Adam Lambert

La scaletta di seguito è basata sulle date precedenti della stessa tournée e potrebbe subire variazioni.

Innuendo

Now I’m Here

Tear It Up

Seven Seas of Rhye

Hammer to Fall

Somebody to Love

Killer Queen

Don’t Stop Me Now

In the Lap of the Gods… Revisited

Act 2

I’m in Love With My Car

Bicycle Race

Fat Bottomed Girls

Another One Bites the Dust

I Want It All

B-stage

Love of My Life

’39

These Are the Days of Our Lives

Crazy Little Thing Called Love

Under Pressure

A Kind of Magic

I Want to Break Free

You Take My Breath Away

Who Wants to Live Forever

Act 3

Guitar Solo

Tie Your Mother Down

The Show Must Go On

Radio Ga Ga

Ay‐Oh

We Will Rock You

We Are the Champions

God Save the Queen

Heroes