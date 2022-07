iPhone 14 arriverà verso la fine dell’estate: si conosce già qualche specifica tecnica, restando comunque in attesa di conferme ufficiali, ed un po’ il design che dovrebbe contraddistinguere questa prossima linea, ma non il prezzo, ancora del tutto sconosciuto. Quanti soldi potrebbero volerci per acquistare i prossimi iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max (ammesso e non concesso saranno questi i nomi designati per le varie versioni)? La filiera produttiva sta incontrando non pochi problemi, complici anche le difficoltà di natura politico-economica attuali, dovute fondamentalmente alla guerra in corso.

Alcuni analisti hanno ipotizzato che i prossimi iPhone 14 potrebbero arrivare a costare circa 100 euro in più rispetto ai modelli di passata generazione: i prezzi sarebbero aumentati durante la filiera produttiva, e l’azienda californiana potrebbe essere costretta a trasferirli al consumatore per non rimetterci troppo. In ogni caso, non è detto che Apple si rifaccia sugli utenti finali per tenere a bada l’aumento dei prezzi produttivi dei prossimi iPhone 14: in fondo, niente ancora è scritto, quindi non lasciamoci prendere troppo la mano.

Del resto, se il colosso di Cupertino decidesse di aumentare il costo dei suoi top di gamma quest’anno, potrebbe anche andare incontro ad una flessione delle vendite, che non è esattamente quello che vuole. L’inflazione ha raggiunto livello insostenibili, tutto a discapito del potere d’acquisto dei consumatori, che purtroppo sta diminuendo a vista d’occhio. Pur con l’aumento della filiera produttiva, speriamo che gli iPhone 14 vedano invariati i loro costi finali, così da poter vendere, magari anche di più, rispetto agli attuali iPhone 13. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

