WhatsApp non è solo un’app di messaggistica, ma permette anche di poter effettuare chiamate e videochiamate e sono tantissimi gli utenti che la utilizzano in questo modo. Vi basterà infatti avere una connessione ad internet per effettuare una chiamata tramite WhatsApp e per alcuni può essere senza dubbio interessante poter registrare tale chiamata. Può insomma essere un’esigenza lavorativa, ad esempio se si svolge il lavoro di giornalista e si sta effettuando un’intervista telefonica, oppure semplicemente per avere una prova di quanto detto durante una telefonata.

Sarà più semplice registrare chiamate su WhatsApp con alcune dritte disponibili per tutti

Altre dritte da valutare, dopo anticipazioni di aggiornamenti dei giorni scorsi. Ognuno ha le proprie motivazioni per registrare una chiamata tramite WhatsApp, che sia insomma una questione lavorativa, legale o semplicemente per divertirsi. Se volete provare anche voi a registrare una chiamata tramite WhatsApp, ecco alcune mosse da effettuare per farlo nel modo più semplice possibile. C’è però da dire come la procedura possa subire dei cambiamenti se si possiede uno smartphone Android o un modello iOS di Apple.

Vediamo prima come poter registrare una chiamata su WhatsApp se si possiede uno smartphone Android. Il tutto è davvero molto semplice, infatti mentre ci si ritrova in vivavoce al telefono, basterà accedere all’opzione Memo Vocale che c’è sullo smartphone e qui basterà far partire la registrazione. Altrimenti si può anche scaricare qualche app gratuita come Google Recorder o Cuba Call Recorder. Per quanto riguarda gli iPhone è più complicato perché quando si attiva una chiamata non si ha modo di usare altre applicazioni.

Esiste però un modo per registrare le chiamate su WhatsApp e che risulta essere anche l’unica alternativa. Ciò che bisogna fare è collegarsi ad un Mac attraverso un cavo lightning e accendere Quicktime, andare su “File” e cliccare su “Nuova registrazione audio“. Vicino al pulsante per registrare bisognerà aprire le opzioni sulla freccetta che punta in basso e selezionare il vostro iPhone e premendo poi il pulsante Registra in Quicktime.

Fatto tale passaggio basterà effettuare la chiamata WhatsApp utilizzando il proprio iPhone e premere poi sull’icona Aggiungi utente, selezionando il contatto con cui fare la chiamata. Al termine della telefonata basterà interrompere la registrazione su Quicktime e salvare il file audio sul Mac.

