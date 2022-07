Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati dopo sei anni insieme e due figli. Una fonte vicina alla coppia ha confermato la notizia a Page Six, aggiungendo che la cerimonia si è svolta in forma riservata in Giamaica lo scorso 4 luglio. Il luogo scelto è stato il lussuoso resort GoldenEye di Ocho Rios.

Un rappresentante di Kirsten Dunst e Jesse Plemons, contattato dalla pubblicazione, ha affermato: “Posso solo confermare che si sono sposati. Non verranno forniti altri dettagli”.

La coppia sta insieme dal 2016, anche se si sono incontrati sul set della serie tv Fargo l’anno precedente. Nella seconda stagione hanno interpretato marito e moglie. Dopo la rottura con l’allora fidanzato, l’attore Garrett Hedlund, la Dunst ha cominciato a frequentare il collega Plemons. Si sono poi fidanzati nel gennaio del 2017. Il loro primo figlio, un maschio di nome Ennis, è nato nel 2018 e suo fratello James Roberts è arrivato nel 2021.

I due, in realtà, avevano programmato di sposarsi molto prima. Poi, a causa del Covid e la seconda gravidanza dell’attrice, tutto è stato rimandato al 2022. “Dobbiamo sposarci a questo punto”, ha detto la Dunst. “È ridicolo. Non abbiamo pianificato un matrimonio. Non volevo essere incinta, sposarmi, fare una festa e non potermi divertire con tutti”.

Plemons ha detto della prima volta che ha incontrato la sua futura moglie: “Non ricordo spesso ogni dettaglio dell’incontro con qualcuno… Immediatamente, senza scambiare troppe parole, l’ho guardata negli occhi e ho visto la bellissima, una persona dolce, riservata e accogliente”. La Dunst aveva raccontato qualcosa di simile al New York Times in un’intervista nel settembre 2020: “La mia prima impressione è stata: ‘Oh, è come me'”, ha spiegato. “Eravamo due persone che lavoravano in modo molto simile, e sembrava essere la mia anima gemella”.

Lo scorso anno hanno recitato insieme nel film Netflix Il Potere del Cane, che ha dato a entrambi la prima nomination agli Oscar.

