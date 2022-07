Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live a Trani, in programma stasera, domenica 10 luglio. dopo le quattro tappe che si sono svolte da Bari e da Gallipoli, ci si prepara al gran finale del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

L’appuntamento è per questa sera, domenica 10 luglio a Trani, in piazza Quercia, e successivamente in TV su Italia1. Si conferma la formula palco principale in piazza + esibizioni on the road da altre strategiche location della Puglia.

Questa sera, oltre agli artisti attesi sul palco principale, ci saranno due collegamenti. Il primo collegamento sarà da Otranto con Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il secondo collegamento vedrà sul palco Matteo Romano, in diretta da Lucera.

L’ultima puntata dello show è attesa stasera, con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regia televisiva firmata da Luigi Antonini, corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli

Gli ospiti di Battiti Live a Trani

Achille Lauro, Elodie, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Ana Mena, Boomdabash, Annalisa, Noemi, Luigi Strangis, Lda, Aka 7Even, Darin, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte, Hanssel Delgado, Berna, Dolcenera, Emis Killa, Cedraux, Rettore, Tancredi, Deddy, Caffelatte, Aiello, Myss Keta, Giacomo Urtis.

On the road: Fedez, Tananai e Mara Sattei da Otranto e Matteo Romano da Lucera.

La diretta TV

Se è vero che occorrerà attenere per vedere gli ospiti di Battiti Live a Trani su Italia1, stasera lo show verrà trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 20.

L’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Chi non potesse partecipare, potrà comunque seguirlo in diretta radio e TV, sui social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive, o in alternativa attendere la messa in onda su Mediaset.