C’era anche Angelina Jolie dai Maneskin al Circo Massimo. Roma festeggia la band che ha scalato la vetta delle classifiche mondiali e lo fa con un grido di 70.000 persone, tanti sono i presenti al concerto che si è tenuto nella serata di sabato 9 luglio 2022.

La richiesta dei virologi era quella di posticiparlo, onde evitare un focolaio Covid, ma i Maneskin non hanno potuto rimandare oltre la loro festa nella capitale. Tra i Vip presenti anche l’attrice Angelina Jolie, allo spettacolo insieme alla figlia Shiloh. Si trova a Roma per girare il suo nuovo film tratto dal romanzo “Senza sangue” di Alessandro Baricco.

E non era l’unico personaggio famoso a sfoggiare al collo un pass per il concerto-evento dei Maneskin.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, scatenatissimi sin dalle prime note, riservano anche un dono speciale alla città che li ha visti muovere i primi passi in Via del Corso. Ai loro esordi, infatti, i Maneskin si esibivano tra le strade del centro storico di Roma per poi passare, nel giro di qualche anno, sui grandi palchi internazionali.

Si tratta dell’inedito Trastevere, una ballad in inglese dalle atmosfere romantiche ancora in fase di perfezionamento “che ci piace molto, ma che non ha un titolo e non è ancora finita“, spiegano i Maneskin. La cantano in anteprima per la loro città.

Dal palco del Circo Massimo rinnovano il loro NO alla guerra tra Russia e Ucraina e urlano ancora, con tutto il fiato che hanno in corpo, un “F**k Putin”. Lo fanno subito dopo aver eseguito Gasoline: è a quel punto che Damiano David ricorda che i Maneskin sono contrari alla guerra in Ucraina. “Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: F**k Putin, f**k la guerra, fanc**o i dittatori. E a chi non è d’accordo: F**k”.