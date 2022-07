Keira Knightley è sinonimo di period drama. L’attrice britannica, classe ’85, si è imposta fin da giovanissima al cinema, interpretando volti femminili, famosi e non, attraverso secoli di storia e letteratura. Dal ruolo di Elizabeth Bennet in Orgoglio e Pregiudizio (che le ha fatto ottenere la sua prima nomination agli Oscar a soli 20 anni) a quello di Cecilia Tallis nella struggente storia d’amore narrata in Espiazione. Scopriamo quali sono i 5 period drama con Keira Knightley da vedere assolutamente.

Orgoglio e Pregiudizio (2005)

Il film di Joe Wright non solo è stato ampiamente acclamato da critica e pubblico, ma è uno dei film migliori dell’attrice. La pellicola è tratta fedelmente dal romanzo omonimo di Jane Austen (molti passaggi seguono pari passo quelli dell’opera originale), ed è la storia delle sorelle Bennet in cerca di marito per assicurarsi un futuro migliore e un posto nella società londinese di inizio Ottocento. Keira interpreta il ruolo iconico di Elizabeth, orgogliosa e ribelle secondogenita Bennet, che finisce per far breccia nel cuore dell’altrettanto orgoglioso e apparentemente arrogante Mr. Darcy. L’attrazione è ricambiata, se non fosse che i due sono cocciuti per ammetterlo.

Espiazione (2007)

Keira Knightley collabora ancora con Joe Wright nella trasposizione dell’omonimo best seller di Ian McEwan. La storia è quella di un amore struggente tra Cecilia Tallis e Robbie Turner (James McAvoy), che il destino e la guerra ha deciso di separare. Il film è maggiormente noto per l’abito verde indossato dall’attrice, definito da InStyle come il vestito migliore di sempre nella storia del cinema.

La Duchessa (2008)

Elegante ed aristocratica, nel film Keira interpreta Georgiana Spencer, duchessa del Devonshire, vissuta nel XVIII secolo e antenata di Lady Diana. La storia è tratta dalla biografia di Amanda Foreman. Bella e carismatica, l’attrice incarna alla perfezione la parte della reale aristocratica, divisa tra i divertimenti della corte e un matrimonio che la obbliga a dare un erede al duca.

Anna Karenina (2012)

Keira è la tragica eroina nel film di Joe Wright, adattamento del celebre romanzo di Lev Tolstoj. Anna Karenina è una ricca aristocratica prigioniera di un matrimonio infelice che cede alla passione per un soldato, che diventa suo amante. La pellicola è considerata inferiore rispetto ai lavori precedenti di Wright, ma come sempre la Knightley si adatta perfettamente nel period drama.

Colette (2018)

Diretta da Wash Westmoreland, Keira incarna la scrittrice e attrice francese del XIX secolo, Colette. Fu considerata un simbolo della sua epoca, ma anche una figura scandalosa per via delle sue relazioni disinibite con persone di ambo i sessi. Suo marito Willy, un collega scrittore, pubblica uno dei suoi romanzi a suo nome. Il successo di lui, a discapito di Colette, fa crollare la coppia, mentre lei cerca di farsi un nome lontano da quello del marito.

