Esce La Loto di Tini, e a questo giro la cantante e attrice argentina si circonda di due nomi eccellenti della scena internazionale: Becky G e Anita, definite dalla popstar “mi dos reinas”. Un power trio che lancia il reggaeton definitivo per l’estate con tutti gli ingredienti per diventare un tormentone.

La Loto di Tini, Becky G e Anita

La Loto di Tini, Becky G e Anita è accompagnato dal video ufficiale in cui vediamo le tre artiste destreggiarsi tra drink, balletti, ballerini e pose sensuali. Il beat è tipico del pezzo radiofonico, con sfumature latin pop e ammiccamenti alle più grandi hit internazionali perfette per i club e le discoteche.

Con questa collaborazione eccellente, prodotta da El Dandee e Andrés Torres, Tini firma un nuovo capitolo della sua carriera dopo i fortunati singoli Carne Y Hueso e La Triple T. L’ultimo album di Tini è Tini Tini Tini (2020), terza esperienza in studio della star argentina e disco delle sperimentazioni. La popstar, infatti, ha esplorato nuove influenze come la cumbia e la tango-trap, stili già presenti nel secondo disco Quiero Volver (2018).

Tini, da star del cinema a popstar

Tini è il nome d’arte di Martina Stoessel, nata a Buenos Aires nel 1997. Martina si appassiona alla musica in giovanissima età dedicandosi allo studio del canto e del pianoforte.

Il suo debutto arriva con la serie TV Il Mondo Di Patty dove interpreta Martina, un’assistente di Fito Bernardi. Qualche anno più tardi sarà la protagonista della serie televisiva Violetta, un ruolo che le farà vincere il Kids’ Choice Awards Argentina nel 2012 per la categoria Miglior Rivelazione.

In Italia, Martina Stoessel partecipa al grande veglione di Capodanno L’Anno Che Verrà su Rai 1 nel 2014. Tini ha pubblicato 3 album, e oltre al successo musicale è apprezzata anche nel mondo dei talent show da quando ha partecipato come giudice alla versione argentina di The Voice nel 2018.

Testo

[Intro: TINI]

Un poquitito, un poquitito te podés emborrachar

Dos copas de vino [Verso 1: TINI]

Tamo’ hablando de voltaje

Hoy estamos sudando todo el maquillaje

Me tenes volando alto sin pasaje

La que esta contigo no quiere que baje

Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje

Esto ahora parece nuestra pasarela

Pasa una, pasa’ dos, están bien bellas

Si se va la luz, bebe, prendé la vela



[Coro: TINI]

Porque hoy no la bajamo’, estamo’ armando un alboroto

Aquí somo’ puro corazones roto’

Lo que diga la gente me importa poco

Esta noche parece que pecamo’

Mañana nos confesamo’

El bebé conmigo se ganó la loto

Me quiero hacer la mala poquito a poco

Esta noche parece que pecamo’ [Post-Coro: TINI & Anitta]

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Ay, que rico la pasamo’ (Mmh)

Y esta noche parece que pecamo’ (Anitta) [Verso 2: Anitta]

Hoy yo vengo por lo mío (Mío)

Vuelo directo de Miami para Rio (Rio)

Haciendo que lo baile todo el caserío (-río)

Me trae a Tini, vamo’ a armar tremendo lío

Deja que le suba y baje, es lo único que yo te pido (Pido)

Le gusta darle duro contra la pared (Pared)

Diamante brillando ‘e la cabeza a los pie’ (Pie’)

Y el que esté lo mío, se ganó la loto (Loto)



[Coro: Anitta & TINI]

Porque hoy no le bajamo’, estamo’ armando un alboroto

Aquí somo’ puro corazones roto’

Lo que diga la gente me importa poco

Esta noche parece que pecamo’ (Woo, woo)

Mañana nos confesamo’ (Hey)

El bebé conmigo se ganó la loto (Hey)

Me quiero hacer la mala poquito a poco (Hey)

Esta noche parece que pecamo’ [Post-Coro: TINI]

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Ay, que rico la pasamo’ (Mmh)

Y esta noche parece que pecamo’ [Verso 3: Becky G]

Estamo’ activa’ las nenas de party, con un flow safari

El bebé sí contesta cuando llama Becky G

Tenemo’ to’ el drip, drip, todo de Gucci-cci

Te tengo emboba’o como Lele a Guaynabichy

Vestidito corto sin nada debajo, eh

Pa’ esto es que trabajo

Tenemos el honey, expensive, caro

Estoy con la mía y el resto pa’l carajo



[Pre-Coro: Becky G]

Tú sí, tú sí, tú sí quiere’, yo tengo, bebé quiere’

Pa’ que va a pedir permiso, si, también, pero se puede

Conmigo bendecido, esto no sale ‘e la’ parede’

Tú sí, tú sí, tú sí quiere’, tú sí, tú sí, tú sí quiere’ hoy [Coro: TINI, Anitta & TINI, Anitta, Becky G & TINI]

Estamo’ armando un alboroto

Aquí somo’ puro corazones roto’

Lo que diga la gente me importa poco

Esta noche parece que pecamo’ (Woo, woo)

Mañana nos confesamo’ (Hey)

El bebé conmigo se ganó la loto (Hey)

Te quiero hacer la mala poquito a poco (Hey)

Esta noche parece que pecamo’ [Post-Coro: Becky G & TINI, TINI & Anitta]

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Mañana nos confesamo’ (Mmh, mmh)

Ay, que rico la pasamos (Mmh)

Y esta noche parece que pecamo’ [Outro: Becky G, TINI & Anitta]

(Mañana nos confesamo’)

Tini, Tini, Tini (Tini; Anitta)

Anitta (Tini, Tini, Tini)

Becky, Becky, Becky G

Mm-hm

Traduzione

Un po’, un po’ puoi ubriacarti

Due bicchieri di vino Parliamo di voltaggio

Oggi stiamo sudando tutto il trucco

Mi hai fatto volare alto senza biglietto

Chi è con te non vuole che scenda

Ma oggi sono venuta con cinque amici, guarda cosa ho portato

Questa ora sembra la nostra passerella

Passa uno, passa ‘due, sono molto belli Se la corrente si interrompe, piccola, accendi la candela Perché oggi non lo abbassiamo, stiamo facendo un putiferio

Eccoci qui ‘puri cuori infranti’

Quello che la gente dice conta poco per me

Stanotte sembra che pecchiamo

Domani ci confessiamo

Il bambino con me ha vinto alla lotteria

Voglio fare il male a poco a poco

Stanotte sembra che pecchiamo Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Oh, ci siamo divertiti’ (Mmh, mmh)

E stanotte sembra che abbiamo peccato’ (Anitta) Oggi vengo per il mio (il mio)

Volo diretto da Miami a Rio (Rio)

Farla ballare a tutto il villaggio (-fiume)

Lui mi porta Tini, faremo un casino tremendo Lasciami andare su e giù, l’unica cosa che ti chiedo (chiedo)

Gli piace colpirlo forte contro il muro (muro)

Diamante che brilla ‘e dalla testa ai piedi (Piedi)

Ed è uno dei miei, ha vinto al lotto (Loto) Perché oggi non lo abbassiamo, stiamo facendo storie

Eccoci qui ‘puri cuori infranti’

Quello che la gente dice conta poco per me

Stanotte sembra che abbiamo peccato (Woo, woo)

Domani confessiamo ‘(Ehi)

Il bambino con me ha vinto la lotteria (Ehi)

Voglio giocare male a poco a poco (Ehi)

Stanotte sembra che pecchiamo Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Oh, siamo stati benissimo’ (Mmh)

E stasera sembra che pecchiamo Le ragazze di Parigi sono attive, con un flow safari

Il bambino risponde quando Becky G chiama

Dobbiamo ‘a’ il drip, drip, tutto Gucci-cci

Ti ho emboba’o come Lele Guaynabichy

Abito corto, senza niente sotto, eh

Per questo lavoro

Abbiamo il miele, costoso, costoso

Sto con il mio e il resto per l’inferno Lo fai, lo fai, lo vuoi’, ho, il bambino vuole’

Perché hai intenzione di chiedere il permesso, sì, anche tu, ma puoi

Con me benedetto, questo non esce ‘e il ‘muro’

Lo fai, lo fai, lo vuoi’, lo fai, lo fai, lo vuoi’ oggi Stiamo facendo storie

Eccoci qui ‘puri cuori infranti’

Quello che la gente dice conta poco per me

Stanotte sembra che abbiamo peccato (Woo, woo)

Domani confessiamo ‘(Ehi)

Il bambino con me ha vinto la lotteria (Ehi)

Voglio giocare male per te a poco a poco (Ehi)

Stanotte sembra che pecchiamo Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Domani ci confessiamo’ (Mmh, mmh)

Oh, siamo stati benissimo (Mmh, mmh)

E stasera sembra che peschiamo (Domani confessiamo’)

Tini, Tini, Tini (Tini; Anitta)

Anitta (Tini, Tini, Tini)

Becky, Becky, Becky G

Mm-hm

