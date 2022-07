La serie austriaca Soko – Misteri tra le Montagne è una delle proposte del palinsesto estivo di Giallo, in onda a partire da sabato 9 luglio in prima serata. Si tratta di una prima visione per il canale 38 del digitale terrestre, ma non di un’anteprima assoluta per l’Italia, visto che il poliziesco è già stato trasmesso nel nostro Paese prima da Paramount Network nel 2020 e poi da Spike nel 2021.

La messa in onda di Soko – Misteri tra le Montagne in Italia partita dalla quattordicesima stagione del format, tralasciando le precedenti: nella serie poliziesca Jakob Seeböck interpreta il maggiore Lukas Roither, mentre Julia Cencig è il volto della tenente Nina Pokorny e insieme alla loro squadra investigativa di Kitzbuehle si ritrovano ad indagare su alcuni delitti consumati tra i meravigliosi e incantati scenari delle Alpi austriache, che a dispetto dell’atmosfera idilliaca diventano teatro di misteriosi omicidi.

Ecco le trame di Soko – Misteri tra le Montagne per i primi due episodi intitolati rispettivamente Il Punto Cieco e Vintage Love – che Giallo trasmette sabato 9 luglio, a partire dalle 21.10.

Lukas Roither, da poco tornato in servizio, e Nina Pokorny, ex agente sotto copertura, lavorano insieme al caso dell’omicidio di un famoso parrucchiere.

La proprietaria di un noto circolo di ritrovo per single, il Vintage Love, viene trovata strangolata nella sua auto. La Soko sospetta del socio in affari della vittima.

La programmazione di Soko – Misteri tra le Montagne proseguirà con due episodi a settimana ogni sabato sera sul canale 38 del digitale terrestre.

