Tutto è pronto per il concerto dei Guns N’ Roses a Milano: la band si esibirà finalmente in concerto allo Stadio San Siro domenica 10 luglio. In questo articolo tutte le info utili per raggiungere lo stadio e prendere parte all’evento per il quale ormai non sono più disponibili biglietti in prevendita.

Orari, ingressi e le info utili sui mezzi di trasporto ma anche le anticipazioni sulla scaletta sono disponibili in questo articolo.

Orari Guns N’ Roses a Milano

Dalle 13:45 alle 14:15 Ritiro Ultimate Vip Pack

14:30 Ingresso Ultimate Vip Pack

Dalle 12:30 alle 14:30 Ritiro Gold Circle Early Entry

14:45 Ingresso Gold Circle Early Entry

Dalle 15:00 alle 20:00 Ritiro Hot Ticket

Dalle 16:00 alle 20:00 Ritiro VIP Pack Party

15:00 Apertura porte

16:00 Apertura box office

17:00 Apertura cassa accrediti

17:30 DIRTY HONEY

18:30 GARY CLARK JR

20:00 GUNS N’ ROSES

Ingressi per lo Stadio San Siro di Milano

I possessori del biglietto Ultimate Vip Pack che arriveranno allo stadio tra le ore 14:15 e le 14.30, potranno comunque ritirare il proprio biglietto presso la Biglietteria Nord e dovranno accedere poi dal Gate 4 insieme ai possessori di biglietto Golden Circle Early Entry. Nel caso in cui si presentassero successivamente alle 14.30 dovranno sempre effettuare la registrazione presso la Biglietteria Nord, ed entreranno poi dal Gate 15 insieme ai possessori di biglietto Golden Circle.

I possessori del biglietto Gold Circle Early Entry che arriveranno allo stadio dopo le ore 14:30, potranno comunque ritirare il proprio biglietto presso la Biglietteria Nord, ma dovranno accedere dal Gate 15 insieme ai possessori di biglietto Gold Circle.

Mezzi di traporto: metro prolungata

ATM istituisce corse speciali della metropolitana per consentire ai fan il ritorno a casa dopo il concerto dei Guns N’ Roses. Prolungate la linea M1 Rossa e la linea M5 Lilla. Lo Stadio San Siro di Milano è raggiungibile in metro scegliendo la fermata San Siro Stadio (M5) o Lotto (M1).

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Parcheggi Stadio San Siro

Se decidete invece di spostarvi in automobile, vi farà piacere sapere che ci sono comodissimi parcheggi nella zona dello Stadio anche se è consigliato parcheggiare nei pressi dei capolinea delle metro M1 Rossa e M5 Lilla per poi spostarsi con i mezzi ATM.

Altri punti di parcheggio sono: Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.

Scaletta Guns N’ Roses a Milano

La scaletta qui sotto è basata sulle precedenti tappe della tournée europea del gruppo.

1. It’s So Easy

2. Mr. Brownstone

3. Chinese Democracy

4. Slither (Velvet Revolver cover)

5. Madagascar

6. Welcome to the Jungle

7. Back in Black (AC/DC cover)

8. Better

9. Estranged

10. Hard Skool

11. Double Talkin’ Jive

12. Live and Let Die (Wings cover)

13. Reckless Life

14. Rocket Queen

15. You Could Be Mine

16. I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

17. Absurd

18. Shadow of Your Love

19. Civil War

20. Slash Guitar Solo

21. Sweet Child o’ Mine

22. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

23. November Rain

24. You’re Crazy

25. Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

26. Nightrain

27. Street of Dreams

28. Coma

29. Patience

30. Don’t Cry

31. Black Hole Sun (Soundgarden cover)

32. Paradise City