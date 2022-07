A Roma è il grande giorno della band di Damiano David. Ricca la scaletta dei Maneskin al Circo Massimo di Roma, esauriti in prevendita i biglietti. 70.000 i fan attesi da tutta Italia e non solo, si scorgono presenze da altri Paesi d’Europa, a Roma appositamente per il grande spettacolo die Maneskin.

Attenzione alla viabilità. In serata non sarà possibile utilizzare la fermata metro Circo Massimo e occorrerà preferirne un’altra. I fan sono invitati caldamente ad indossare la mascherina di protezione individuale, onde evitare che la festa si trasformi in un focolaio Covid. L’appello dei medici.

Di seguito tutte le informazioni sugli ingressi e sugli orari d’accesso dei fan, sulle canzoni in scaletta e sulle modifiche alla viabilità.

La scaletta dei Maneskin al Circo Massimo di Roma

Top secret la scaletta dei Maneskin al Circo Massimo di Roma. Tuttavia, dalle precedenti date che il gruppo ha tenuto in tutta Europa, è possibile risalire a qualche anticipazione. Non mancheranno i successi che hanno reso celebre la band in tutto il mondo, a partire da Chosen (doppio platino). In scaletta brani come Torna a casa e il successo di Sanremo, Zitti e Buoni, vincitore in Europa all’Eurovision Song Contest e certificato 5 volte disco di platino.

Ci saranno anche gli ultimi brani rilasciati in ordine di tempo, da Coraline e Mammamia al nuovo singolo Supermodel. La scaletta qui sotto è basata sui concerti precedenti dei Maneskin e potrebbe subire variazioni nel corso dello spettacolo di oggi al Circo Massimo. La band inoltre torna a casa, torna nella sua città Natale, la stessa in cui solo qualche anno fa suonava tra le strade del centro storico. Potrebbe riservare sorprese.

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Beggin’ (cover The Four Seasons)

Womanizeer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Coraline

Close to the Top

For your love

Supermodel

Morirò da re

Touch me

My generation (cover The Who)

We’re Gonna Dance on Gasoline

I Wanna Be Your Dog (cover The Stogees)

Amandoti (Cover CCCP)

I wanna be your slave

Lividi sui gomiti

Trasporti e metro per raggiungere il Circo Massimo

Per raggiungere il Circo Massimo di Roma, i fan potranno utilizzare la metropolitana, ma solo all’andata. Scegliere la metro B e scendere alla fermata Circo Massimo. Da lì pochi minuti a piedi per gli ingressi dedicati, in base ai biglietti acquistati.

Questo percorso non sarà possibile invece al ritorno. La fermata Circo Massimo chiuderà alle ore 21.00. Potranno essere utilizzate, dalle ore 21.00, le vicine stazioni Colosseo e Piramide.

Viabilità in zona Circo Massimo

Dalle ore 7.00 di giovedì 7 fino a cessate esigenze di domenica 10 luglio, chiusa al traffico veicolare via dei Cerchi.

Dalle ore 20.00 di venerdì 8 fino a cessate esigenze di domenica 10 luglio, chiuse al traffico veicolare via del Circo Massimo, piazzale Ugo la Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle ore 15.00 di sabato 9 luglio a cessate esigenze, chiuse al traffico veicolare via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via L. Petroselli, via del Teatro di Marcello.

Gli ingressi per i Maneskin al Circo Massimo

Gate 1 al via del Circo Massimo, angolo viale Aventino

Gate 2 a via dei Cerchi, angolo via di San Gregorio

Gate 3, via della Greca

Gate 4 a via dei Cerchi, angolo via di San Teodoro (tribuna hospitality)

I cancelli apriranno alle ore 14.30.

L’iniziativa #tuttiresponsabili

Ama ha lanciato l’iniziativa #tuttiresponsabili per invitare i fan a smaltire correttamente le bottigliette in plastica. Dovranno consegnarle all’ingresso al personale Ama per contribuire alla raccolta differenziata e consentire il corretto smaltimento dei rifiuti in plastica.