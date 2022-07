Arrivano finalmente alcune informazioni concrete per tutti coloro che attendono i risultati del concorso Ripam 2293 diplomati oggi 9 luglio. Non trattiamo l’argomento da diverso tempo sul nostro magazine, come si potrà notare dall’ultimo articolo che abbiamo pubblicato a tema, ma viste le difficoltà riscontrate dai candidati nel risalire all’esito della prova, è importante condividere alcune informazioni con chi ci segue. Vediamo come stanno le cose, in relazione ai problemi trapelati di tra ieri sera e questa mattina sul sito dove dovreste trovare il punteggio che vi è stato assegnato dopo la prova.

Alcune dritte per accedere al sito dove troverete i risultati del concorso Ripam 2293 oggi 9 luglio

Sostanzialmente, quali sono le informazioni che ci occorrono per accedere al sito dove, da qualche ora, risultano disponibili i risultati del concorso Ripam 2293? Effettivamente, anche noi qui abbiamo registrato un messaggio di errore provando a recarci su “Formez concorsi smart” oggi 9 luglio. Una sorta di filtro che dovrebbe tutelare la vostra sicurezza, forse per l’assenza di alcuni protocolli e di certificazioni varie. Al momento, non è dato conoscere il motivo per cui in tanti stanno andando incontro a questa anomalia. Soprattutto quelli che utilizzano il browser Google Chrome.

Allo stato attuale, per risalire ai risultati del concorso Ripam 2293 consiglio agli utenti di utilizzare un browser diverso da Google Chrome, i cui standard evidentemente non sono compatibili rispetto alle certificazioni registrate per “Formez concorsi smart”. In alternativa, conviene scrivere “concorsi smart” su Google e arrivate alla pagina senza il collegamento ipertestuale diretto. Magari digitando lettera per lettera l’URL in questione. A voi come vanno le cose? Avete risolto in qualche modo?

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori dritte per accedere ai risultati del concorso Ripam 2293, dopo le prime testimonianze di questa mattina.

