Il trailer di Virgin River 4, a pochi giorni dall’uscita della nuova stagione, mostra le prime immagini inedite del nuovo capitolo del melodramma di Netflix. Chiaramente si riparte dalla gravidanza di Mel (Alexandra Breckenridge) e dall’impatto che questa decisione di diventare madre avrà sulla sua relazione con Jack (Martin Henderson).

Nel trailer di Virgin River 4 si affronta da subito il tema della paternità: il bebè potrebbe essere sia di Jack che del defunto marito di Mel, visto che si è sottoposta ad una pratica di inseminazione. Mentre il dottore dice alla coppia che possono risolvere l’incognita della paternità con un test non invasivo, Jack si rivela contrario all’ipotesi: “Non posso farlo adesso. Se scopriamo che Mark è il padre, potrebbe cambiare quello che sento per il nostro bambino“, dice a Mel.

E non è l’unico dilemma da sciogliere nel trailer di Virgin River 4. A preoccupare Mel è la propensione di Jack per l’alcol, nonostante le sue rassicurazioni apparenti sull’intenzione di smettere quanto prima di bere. Altrove nel trailer, si gioisce per il ritorno di Hope (Annette O’Toole) dopo l’incidente d’auto che l’ha coinvolta alla fine della terza stagione, mentre Doc (Tim Matheson) ha assunto un nuovo affascinante medico (la new entry Mark Ghanimé) per la clinica e Brady (Benjamin Hollingsworth) è in prigione con l’accusa di aver sparato a Jack, ma sarà stato davvero lui?

@Netflix

Ecco il trailer di Virgin River 4 e la sinossi diffusa da Netflix in vista dell’imminente rilascio della nuova stagione, disponibile dal 20 luglio nel catalogo della piattaforma.

Sebbene Jack sia solidale ed entusiasta, la questione della paternità continua a tormentarlo. A complicare le cose c’è l’arrivo di un nuovo e affascinante dottore, che è sul mercato per creare una famiglia tutta sua. Hope sta ancora guarendo dal suo incidente d’auto e gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc. Brie, intenta a dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama, si ritrova inaspettatamente in una relazione più intensa con Mike e un passo più vicino alla violenta rete criminale di Calvin. Anche se Preacher crea un nuovo legame romantico, non può fare a meno di sperare di ritrovarsi con Christopher e Paige.

