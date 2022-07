Fa un certo effetto parlare dei migliori brani di Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, che con soli 3 album ha conquistato la nomea di rapper di riferimento per la maggior parte della scena contemporanea. Nel suo stile e nelle sue barre c’è tutta la Milano più verace, grazie all’impiego del riocontra (contra-rio, la consuetudine di invertire le sillabe di una parola per creare rime ad effetto) e alla collaborazione con pezzi da 90 del mondo del rap, da Salmo a Fabri Fibra, ma anche Madame e Nitro. Il suo ultimo album è Sirio (2022).

Uscito Di Galera (2022)

La super hit non è per forza un classico presente nel primo album. Uscito Di Galera ne è l’esempio, con più di 22 milioni di streaming su Spotify e un testo che racconta l’effetto benefico dell’amore finalmente ritrovato dopo una vita difficile. In questo brano tratto da Sirio, infatti, Lazza racconta alla sua amata i problemi di una vita precedente e la ringrazia per avergli dato un senso.

Piove feat. Sfera Ebbasta (2022)

Piove è di sicuro uno dei pezzi banger di Sirio. I due rapper, Lazza e Sfera Ebbasta, uniscono le forze per cantare un inseguimento tra forze dell’ordine e spacciatori, un registro ruvido per protestare contro la legge italiana sulle droghe e l’arretratezza di un Paese che non accenna a progredire. Su un beat dai bassi assordanti, Jacopo e Gionata diventano portavoce di una rivolta pacifica, incanalata con la musica senza spranghe né sommosse.

Panico feat. Takagi & Ketra (2022)

C’è da dire che Takagi & Ketra sono gli stilisti sonori della scena contemporanea. Con i loro beat riescono a creare l’abito perfetto per ogni artista che incontrano. È il caso di Panico, che merita più di 100 ascolti.

Caos feat. Fabri Fibra e Madame (2022)

Sempre a proposito di nomi eccellenti, in Caos Lazza è ospite di Fabri Fibra insieme a Madame, con un beat trascinante e un testo introspettivo e intenso.