Fa rizzare i capelli accostare due mondi completamente opposti come Cristiano Malgioglio e il tumore maligno, e non perché esistano persone più “adatte” a contrarre la malattia, ma perché il Cristiano che conosciamo noi è una persona piena di vita e gioia.

Eppure l’autore de L’Importante è Finire ha visto la morte in faccia, ma l’ha sfidata anziché voltarsi dall’altra parte. Lo dice lui stesso: “In televisione sono diventato Malgioglio”, ma dietro l’istrione e gli abiti sgargianti c’è una persona profonda, ispirata e talvolta sofferente.

Cristiano Malgioglio si è confessato in una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera. Non mancano i pensieri per le persone che gli sono (o gli sono state) più care. C’è l’amore incondizionato per Fabrizio De André, ad esempio, che gli regalò i soldi per il treno che lo portò a Milano per incontrare il capo della Ricordi. Lì Malgioglio incontrò Dori Ghezzi, la presentò a De André e il resto è storia.

L’amore per Raffaella Carrà è sempre vivo: la regina della televisione gli telefonò poco prima di morire e gli chiese di non cambiare mai. Mina? “Adoro la sua risata”, ma dall’altra parte c’è una Ornella Vanoni probabilmente ancora offesa per una vecchia telefonata.

Oggi Cristiano Malgioglio è innamorato di un ragazzo di Istanbul, anche se il loro rapporto ha subito gli effetti negativi del lockdown. A tal proposito, in un video pubblicato da Corriere incoraggia i giovani del mondo LGBT a non mollare la loro lotta verso l’uguaglianza.

C’è, infine, quella brutta parentesi del tumore maligno. Malgioglio racconta di averlo scoperto mentre si trovava al mare. Mentre si spalmava la crema notò un neo. Mancavano pochi giorni alla partenza per il Brasile dopo il successo di Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito, ma fu necessario un intervento d’urgenza. Ecco le sue parole:

“Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita. In quel punto avrei dovuto fare il tatuaggio di Jennifer Lopez, all’inizio. Poi, per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo“.

