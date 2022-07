Potrebbe esserci una novità drastica con il Samsung Galaxy S23, almeno per quanto riguarda le politiche interne del colosso coreano. Al di là delle considerazioni che si possono fare sulle migliorie concepite dal brand asiatico, infatti, oggi è importante concentrarsi su una svolta relativa al processore, con la quale possiamo dare continuità ad informazioni portate alla vostra attenzione durante il mese di giugno. Vediamo, dunque, in quale direzione stanno andando da un po’ di tempo a questa parte le valutazioni di un marchio chiamato a dare un segnale a tutto il mercato mobile.

Nuovi riscontri sul processore del Samsung Galaxy S23: effetti diretti in Italia e nel resto d’Europa

La svolta riguardante i Samsung Galaxy S23 riguarda la probabile adozione su scala globale del chip Snapdragon. Negli ultimi anni, infatti, la serie S ha previsto l’adozione di Exynos in Italia e nel resto d’Europa, ma ora la musica potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da SamMobile, i processori Exynos di Samsung sono stati problematici negli ultimi anni a causa di un design scadente o di un processo di fabbricazione non all’altezza delle aspettative del produttore coreano.

A detta della fonte, Samsung potrebbe aver deciso per questa ragione di passare ai processori Snapdragon di Qualcomm per la serie Samsung Galaxy S23. Citando le recenti uscite del noto analista Ming-Chi Kuo, Qualcomm con ogni probabilità sarà l’unico fornitore di chipset per la serie in questione. Non una svolta epocale su scala globale, se pensiamo che il 70% delle unità dei Samsung Galaxy S22 utilizzava il chipset Snapdragon 8 Gen 1, mentre il restante 30% delle unità ha puntato Exynos 2200 con la GPU Xclipse 920 di AMD. Chiaro, però, che questo comporti una piccola rivoluzione nel nostro continente.

Ancora, secondo quanto raccolto stamane, il processore Snapdragon di nuova generazione per il Samsung Galaxy S23 punterà tutto sul processo ottimizzato a 4 nm di TSMC.

