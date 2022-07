Terminal List 2 è una possibilità e neanche troppo remota. Basata sull’omonimo romanzo di Jack Carr, la serie Prime Video racconta la storia del Navy SEAL James Reece (interpretato da Chris Pratt) che crede che il suo plotone sia stato assassinato e si propone di dimostrare che c’era una cospirazione dietro tutto ciò.

I fan stanno già chiedendo un’altra stagione, e poiché il romanzo di Carr fa parte di una serie di libri (e ce ne sono altri in arrivo), quindi c’è molto materiale per continuare il dramma militare.

“Sì, incrociamo le dita. Siamo davvero fortunati: Jack [Carr] scrive a un ritmo incredibilmente veloce, un romanzo all’anno”, ha detto a ComicBook.com il produttore esecutivo David DiGilio .

“È un po’ più veloce di quanto possiamo fare di solito in televisione, quindi forse ci prenderemo una pausa. Ma siamo davvero fortunati, e incoraggerei chiunque abbia amato la prima stagione, ad andare dai un’occhiata a True Believer . È una lettura incredibile ed è un ottimo progetto per la seconda stagione.”

Nonostante la storia del suo personaggio si è conclusa abbastanza bene nel finale, lo stesso Pratt ha recentemente espresso a Digital Spy le sue speranze per Terminal List 2:

Beh, Jack Carr ha scritto cinque libri straordinari. È un autore piuttosto prolifico ed è in cima alla lista dei best seller del New York Times. Penso che sarebbe fantastico continuare così”