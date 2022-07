Una confessione a Lorella Cuccarini a cuore aperto, quella di Rudy Zerbi su Maria De Filippi. La conduttrice di Amici lo ha letteralmente salvato e gli ha offerto un gran posto di lavoro quando tutti gli hanno voltato le spalle.

Rudy Zerbi è un discografico, così ha iniziato a muoversi nel mondo della musica. A 30 anni è diventato presidente di Sony Music Italia ma poi è stato tagliato senza preavviso.

Lo racconta lui stesso, ospite di Un caffè con…, programma su YouTube di Lorella Cuccarini. Zerbi è molto grato a Maria De Filippi e indica lei come la persona che lo ha salvato dopo il licenziamento. Da parte di Sony Music internazionale, infatti, Zerbi un giorno ha ricevuto una telefonata nella quale gli veniva comunicato che l’azienda non aveva più bisogno di lui. Un duro colpo, dopo decenni nel mondo della discografia in posizioni di rilievo.

“Ero giovane, avevo potere, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”, le parole di Zerbi che a quel punto si è improvvisato docente.

“Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con tre figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata”, racconta Rudy Zerbi su Maria De Filippi.

“Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei. Se Maria mi ha salvato? È vero. Non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera”, ha concluso.