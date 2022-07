C’è un problema con iPad mini 6, che pare non ricaricarsi più dopo l’ultimo upgrade ad iPadOS 15.5. Apple, tra l’altro, ha riconosciuto il disturbo, mettendosi anche subito a lavoro per rilasciare un fix che possa correggerlo. Secondo quanto riportato da ‘macrumors.com‘, immaginate bene che gli utenti colpiti dal bug non riescano, ad un certo punto, ad utilizzare più il proprio iPad mini 6, non potendo ricaricare il dispositivo una volta scaricatasi la batteria. Si tratta di un problema piuttosto invalidante, a cui la mela morsicata dovrà trovare una pronta soluzione (altrimenti immaginate solo il caso che verrebbe generato tra i possessori).

Apple esclude che la disfunzione sia di natura hardware: pur sostituendo la batteria, il problema si ripresenterebbe. Il disguido è a livello software, ed è su quell’aspetto che bisogna intervenire. L’azienda californiana consiglia agli utenti colpiti dal problema di ricarica del proprio iPad mini 6 di effettuare un reboot del tablet, soluzione soltanto temporanea, dal momento che per ottenere il fix definitivo bisognerà sicuramente aspettare il rilascio di un prossimo aggiornamento di sistema, che potrebbe corrispondere alla versione stabile di iPadOS 15.6, di cui è stata divulgata la beta pochi giorni fa.

iPad mini 6 non ha avuto tanta fortuna finora: fin dal lancio, infatti, il tablet è parso soffrire di un disturbo di ‘jelly scrolling’, che implica la deformazione del testo visualizzabile a schermo nel corso dello scorrimento verticale di una qualsiasi pagina. Certo, il problema della mancata ricarica è ben più difficile da digerire: speriamo che la mela morsicata possa fornire la soluzione al più presto possibile. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo quanto prima potremo.

