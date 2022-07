Sempre più documenti WhatsApp sono condivisi nelle chat singole o di gruppo: si tratta di file word, PDF o di qualsiasi altro formato che possono essere utilizzati per fini formativi ma soprattutto in contesti lavorativi. Ben presto proprio questi contenuti potranno essere etichettati con didascalie abbinate. La novità sarà di certo funzionale per una serie di motivi, una volta disponibile per tutti.

L’annuncio dell’ultima opzione per l’invio di documenti WhatsApp proviene dal solito ben informato WABetaInfo che ci fornisce anche un’anteprima di come la funzione apparirà agli utenti. Quanto condiviso è stato scovato nella versione Desktop del servizio. Come è già chiaro dalla schermata a disposizione, possiamo intuire che, al momento dell’inoltro di un qualsiasi documento, sarà possibile associare a quest’ultimo una didascalia in un campo di testo dedicato. L’operazione sarà del tutto simile a quella che già si compie per l’invio di un qualsiasi video e foto e per questo motivo sarà decisamente intuitiva.

Ma a cosa servirà la novità relativa ai documenti WhatsApp condivisi con didascalia? Il primo beneficio sarà immediato ovvero al momento dell’invio, visto che chi riceverà il documento (ancor prima di aprirlo) potrà godere di informazioni aggiuntive sul suo contenuto. Ancora più importante è il fatto che, in un secondo momento, la ricerca del file in questione in una chat molto ricca potrebbe essere del tutto semplificata grazie all’utilizzo di parole chiave presenti proprio nella breve descrizione associata al contenuto.

Al momento, l’ultima novità WhatsApp è stata scovata solo nella sua versione Desktop ma non ci sono dubbi sulla sua implementazione anche per i dispositivi Android e per gli iPhone, prima in versione sperimentale nelle beta e poi anche in quella definitiva. Si dovrà solo attendere la dovuta sperimentazione della feature ma il plus non mancherà.

