Non aspettatevi grossa disponibilità di biglietti per Inter-Spezia, in riferimento al primo incontro che vedrà i nerazzurri impegnati nell’esordio stagionale a San Siro. Sto parlando della partita in programma il 20 agosto, per l’anticipo del sabato sera in Serie A, quando i sostenitori locali potranno virtualmente riabbracciare Romelu Lukaku. Forse è lui la causa scatenante della quota abbonati davvero elevata che abbiamo toccato con mano nel corso degli ultimi giorni, con il sold out delle 40.000 tessere messe a disposizione dal club milanese in questa fase.

Cosa aspettarsi sulla disponibilità di biglietti per Inter-Spezia: gli ultimi aggiornamenti

Insomma, dopo esserci concentrati sulle amichevoli dei nerazzurri, in queste ore occorre fare un altro step e prendere in esame quello che avverrà in occasione della prima uscita casalinga dei vice campioni d’Italia, con attesa che già oggi possiamo definire spasmodica. Partiamo dal presupposto che i prezzi concepiti coi biglietti per Inter-Spezia non siano propriamente il massimo per chi sperava di spendere poco. Complice la data di agosto, infatti, qualcuno sperava in un trattamento economico migliore, ma le cose sono andate diversamente a quanto pare.

In ogni caso, sul sito del club nerazzurro potete visualizzare tutti i prezzi pensati sui biglietti per Inter-Spezia. Al di là di questo aspetto, comunque non trascurabile soprattutto per coloro che pensavano di portare allo stadio tutta la famiglia, bisogna concentrarsi anche sulla questione della disponibilità. La quota abbonati è altissima e, considerando le aspettative verso l’esordio stagionale dei nerazzurri, è probabile che si vada verso il sold out. Insomma, portarsi a casa ticket con la vendita libera non sarà per nulla semplice.

Insomma, se siete interessati ai biglietti per Inter-Spezia, fareste meglio a sbrigarvi stamane, anche perché nel giro di pochi giorni, se non ore, non ci sarà più nulla da acquistare.

Continua a leggere su optimagazine.com