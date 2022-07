Quando si parla di parole e canzoni di Tropico si coinvolge, inevitabilmente, la maggior parte delle super hit della scena italiana contemporanea. Dietro il nome di battesimo – che andremo a scoprire – si nasconde uno dei più importanti songwriter degli ultimi anni.

Da cantautore a songwriter di successo

Davide Petrella, questo il nome all’anagrafe di Tropico – nasce a Napoli nel 1985. La musica lo conquista da giovanissimo e a soli 11 anni scrive la sua prima canzone.

Il suo debutto musicale arriva con la band Le Strisce, che grazie al video Chi Ca**o Sono Le Strisce? diventano popolari su MySpace. Poco dopo Davide Petrella conosce Cesare Cremonini, che nel 2014 lo coinvolge nella scrittura del suo disco Logico (2014).

Per Davide sarà la prima fortunatissima esperienza come autore di testi. Una carriera, quella di songwriter, che lo porterà a firmare i più grandi successi degli ultimi anni con gli artisti più importanti della scena.

Da Fedez a Fabri Fibra

Non solo Cremonini: Davide Petrella diventa il Re Mida dei brani più famosi degli ultimi anni. È il caso di Vorrei Ma Non Posto di Fedez e J-Ax dal disco Comunisti Col Rolex, ma anche di Pamplona di Fabri Fibra e Tommaso Paradiso.

Nello stesso periodo scrive Fenomenale per Gianna Nannini e Ogni Istante di Elisa, ma i grandi nomi della musica italiana non sono finiti, né le grandi occasioni. Per il Festival di Sanremo 2022, infatti, Petrella è co-autore dei brani Ogni Volta è Così di Emma, Domenica di Achille Lauro e Miele di Giusy Ferreri.

Come solista e sotto lo pseudonimo di Tropico, Davide ha pubblicato il suo primo album Non Esiste Amore A Napoli nel 2021 in cui troviamo ospiti eccellenti come Elisa (C’Eravamo Tanto Amati), Calcutta (nella title-track), Coez (Vasco) e Franco126 (Piazza Garibaldi).

Il suo ultimo singolo è Contrabbando, un featuring con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

