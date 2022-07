OnePlus presenterà i dispositivi della serie “T” entro la fine del 2022: infatti, l’OEM cinese dovrebbe lanciare molto presto (forse per il prossimo mese di agosto) il suo smartphone flagship OnePlus 10T. I recenti dettagli sul prossimo device del colosso cinese giungono direttamente da Amazon UK, che ha reso nota una pagina dedicata proprio al nuovo flagship, svelando il prezzo del modello base con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna e diverse specifiche tecniche. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Amazon UK, il nuovo OnePlus 10T giungerà sul mercato britannico con il prezzo di 799 sterline (che corrispondono a 799 euro per il mercato europeo). Il colosso dell’elettronica, nella pagina dedicata al nuovo flagship ha mostrano diversi dettagli tecnici. Su tutti vi è il nuovo e potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che, quanto al modello base, sarà supportato da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, mentre la possibile variante premium avrà 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il device sfoggerà un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici e con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per quanto concerne il reparto fotografico, il nuovo OnePlus 10T sfoggerà sul retro una tripla fotocamera così suddivisa: un sensore principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 16MP e un sensore macro da 2MP. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 150W. Il flagship di OnePlus, che giungerà in una variante verde e in una Monnstone Black, sarà dotato di un sensore per le impronte digitali situato sotto lo schermo, anche se non disporrà dell’Alert Slider. Infine, la scocca del dispositivo dovrebbe essere caratterizzata da una struttura in plastica e una cover posteriore in vetro. Detto ciò, continueremo a restare aggiornati per elargire ulteriori informazioni.

