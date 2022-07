Salta l’appuntamento con NCIS 19 e col suo spin-off NCIS: Hawaii. Le due serie non vanno in onda l’8 luglio su Rai2, ma si tratta solo di una breve pausa, visto che torneranno entrambe in onda già il venerdì successivo.

NCIS 19 e NCIS: Hawa’i lasciano il posto all’ultima puntata dell’edizione estiva di Kalipè – A Passo d’Uomo, il programma di divulgazione scientifica di Rai2 ideato e condotto da Massimiliano Ossini, che ha l’obiettivo di raccontare la bellezza e la fragilità del Pianeta, nonché di esplorare tutte le strade possibili per salvaguardarlo.

L’appuntamento con NCIS 19 si rinnova già venerdì prossimo, 15 luglio, con un nuovo episodio inedito in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata su Rai2. Si tratta del ventesimo e penultimo episodio della stagione, dal titolo Tutto o Niente. Ecco la trama.

L’ex reporter del Navy Herald John Murphy viene trovato morto, avvelenato. Si scopre che stava indagando su una truffa perpetrata dall’amministratore di un’azienda di slot machines.

Come sempre NCIS 19 sarà seguito da un episodio di NCIS: Hawai’i, anche in questo caso il penultimo: si tratta del ventunesimo della prima stagione, dal titolo Lo Scambio.

Un caporale dei Marines viene accidentalmente ucciso durante una lite familiare. Quando i litiganti spariscono e viene effettuata l’autopsia, si comincia a pensare che non sia stato un incidente.

La programmazione di NCIS 19 dovrebbe concludersi il 29 luglio con l’ultimo episodio, mentre quella di NCIS: Hawai’i dovrebbe terminare una settimana prima, il 15 luglio. Gli episodi di entrambe le serie restano disponibili in streaming per una settimana dopo la messa in onda in chiaro del venerdì sera su Rai2.

