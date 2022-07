L’annunciato spin-off di Delitti in Paradiso potrebbe prevedere più di una sorpresa. Non solo riporterà in video Kris Marshall come protagonista della nuova serie, dal titolo Beyond Paradise, ma potrebbe anche ripescare il primo detective in assoluto della serie originale.

Lo spin-off di Delitti in Paradiso vedrà Marshall nuovamente nei panni di Humphrey Goodman insieme a Sally Bretton come la sua compagna Martha mentre “esplorano una nuova vita insieme nell’idilliaca Gran Bretagna rurale“, ha fatto sapere BBC. Humphrey è diventato ispettore detective nella città natale di Martha, che scoprirà presto essere tutt’altro che tranquilla.

Ma lo spin-off di Delitti in Paradiso ha attirato anche l’attenzione di Ben Miller, interprete del detective che per primo ha dato il via alla saga di Delitti in Paradiso. Rispondendo alla possibilità di riprendere il ruolo di Richard Poole nel nuovo format accanto a Marshall (che lo aveva sostituito dalla terza stagione), Miller ha dichiarato a Hello! : “Dio, mi piacerebbe. È così eccitante, è una notizia brillante! Mi piacerebbe, voglio dire, è Kris – non dimentichi i tuoi amici. È davvero fantastico, mi chiedo come funzionerà? Sarà su un’altra isola caraibica? Non vedo l’ora, è davvero una notizia brillante“.

In realtà lo spin-off di Delitti in Paradiso non sarà ambientato su un altro atollo come Saint Marie, ma nella campagna inglese, e racconterà la nuova vita del detective Goodman dopo aver lasciato l’isola caraibica per stabilirsi con Martha nel Regno Unito. Chiaramente gli appigli da coltivare non mancheranno, così come i possibili volti di collegamento con la serie originale, giunta alla produzione della dodicesima stagione. A conferma del suo ritorno nel ruolo di Goodman, Marshall ha dichiarato:

Mi sono divertito molto interpretando Humphrey a Guadalupa e nonostante fossi felice che avesse avuto il suo lieto fine con Martha, ho sempre voluto sapere cosa sarebbe successo dopo. Quindi è una gioia rimettersi la giacca stropicciata e vedere come è andata a finire la vita per lui nel Regno Unito. Lavorare con Sally è un sogno e non vedo l’ora di continuare la storia di Humphrey e Martha e risolvere alcuni misteri apparentemente impossibili lungo la strada.

