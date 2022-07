L’inizio di luglio ci regala una succulenta anteprima sul più che probabile aspetto degli iPhone 14. In queste ore, in effetti, sta circolando sui social un’immagine che mostrerebbe le future cover dei melafonini in arrivo a fine estate. Non sappiamo con certezza se queste ultime siano quelle definitive e originali, eppure ciò che è stato condiviso è almeno in linea con quanto diffuso fino a questo momento, dunque del tutto verosimile.

L’immagine presente in chiusura articolo è stata lanciata da DuanRui su Twitter e poi ripresa da moltissimi altri account specializzati nel mondo Apple. Quello che subito balza all’occhio è la presa visione di un design che non si discosta affatto da quello degli attuali iPhone, tranne che per qualche dettaglio. Ad esempio, c’è da far notare subito come i modelli Pro presentino dei comparti fotocamera più vistosi di quelli dei predecessori. La cosa non stupisce per nulla, visto che l’unità dovrebbe fare un deciso passo in avanti sulle due varianti Pro per questo 2022.

Altro aspetto da prendere in considerazione, osservando i modelli nella foto, è la distinzione (in termini di grandezze) tra l’iPhone 14 di base e il cosiddetto modello Plus. Il fatto che Apple sia pronta ad abbandonare del tutto la variante Mini è una certezza oramai assoluta. Dunque al modello di base se ne aggiungerà un secondo, identico (probabilmente) in ogni suo aspetto hardware, compresa la fotocamera. L’unica sostanziale differenza sarebbe la grandezza del display: la variante standard avrebbe uno schermo identico a quello dell’iPhone 13, dunque con diagonale da 6.06 pollici. Per il modello Plus di parla di una possibile estensione intorno ai 6.7 pollici.

Gli iPhone 14 saranno di certo lanciati nella prima quindicina di settembre durante un evento Apple. La loro commercializzazione di certo tarderà di qualche settimana, per concretizzarsi alla fine dello stesso mese, al massimo ad inizio ottobre.

