Il finale di New Amsterdam 4 in onda su Canale5 la prossima settimana con una maratona di quattro episodi. Questa è la risposta alla domanda dei fan che dopo l’appuntamento di questa sera si chiederanno quando rivedranno all’opera Max e i suoi e per quanto tempo ancora. L’appuntamento con il finale di New Amsterdam 4 è fissato per il prossimo 15 luglio su canale5 a partire dalle 21.20 circa con ben quattro episodi e, in particolare, Il momento della verità, Rivoluzione, Castelli di sabbia, Io sarò il tuo rifugio.

Sarà solo in questi ultimi quattro episodi cosa succederà ai nostri protagonisti e, in particolare, alla relazione tra Max ed Helen. I due sono sempre presi e impegnati con i loro mille impegni e con una relazione a distanza che ha regalato non pochi scossoni ai fan ma sarà proprio tra oggi e venerdì prossimo che avremo modo di capire se per loro ci sarà, o meno, il lieto fine tanto sognato.

Le anticipazioni del finale di New Amsterdam 4 rivelano che la coppia è pronta ad organizzare un intimo matrimonio a New York ma all’orizzonte si avvicina un mostruoso uragano che potrebbe fare vittime importanti tra i membri del cast della serie, come finirà questa quarta stagione del medical drama?

Prima di rispondere a questa domanda, i fan dovranno sintonizzarsi su Canale5 proprio oggi, 8 luglio, per vedere gli episodi 16, 17 e 18 dal titolo Per tutta la notte, Questioni irrisolte e Più forte di una bomba in cui Max orchestra un piano per riuscire a far licenziare la Dottoressa Fuentes dal New Amsterdam una volta per tutte mentre Helen si trova ad affrontare le sue complicazioni mediche. Infine, in uno degli episodi in onda oggi, Leyla dà alla Dottoressa Bloom una brutta notizia, cosa succederà?