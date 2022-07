Emma Corrin di The Crown ha conquistato il mondo nei panni di un’icona di femminilità come Lady Diana, ma non vuole che le sia appiccicata alcuna etichetta di genere. Già lo scorso anno si è detta queer e ha iniziato a usare pronomi plurali per riferirsi alla propria identità non binaria. Oggi conferma di non identificarsi in alcuno dei due generi e racconta di come abbia esplorato il suo orientamento sessuale frequentando una ragazza.

Emma Corrin di The Crown parla apertamente del suo percorso alla scoperta di se stessa con Vogue, che le dedica la copertina di agosto: “Nella mia mente, il genere non è qualcosa che sembra fisso e non so se lo sarà mai; potrebbe esserci sempre un po’ di fluidità per me“.

Emma Corrin di The Crown, a soli 26 anni, ha vinto un Golden Globe ed è stata nominata agli Emmy Awards per il ruolo della Principessa Diana nella stagione più recente della saga sui Reali inglesi di Netflix. Inoltre reciterà in un prossimo adattamento del romanzo L’amante di Lady Chatterley.

Parlando con Vogue, Emma Corrin di The Crown ha spiegato come il coming out effettuato lo scorso anno abbia ispirato il fratello minore a fare coming out a sua volta: “Ho iniziato a uscire con una ragazza e l’ho detto a mia madre, e poi il mio fratellino mi ha mandato un messaggio dicendo: ‘Ehi, volevo darti il benvenuto, perché sono bisessuale da anni‘”, ha rivelato Corrin, aggiungendo di ammirare molto l’approccio “più freddo” delle nuove generazioni nei confronti dell’identità di genere e la loro capacità di “trovare un modo per esprimersi che è meno binario in un modo molto organico“. La star inglese ha incoraggiato chiunque a intraprendere questo “viaggio giusto“, che ha “un sacco di colpi di scena e cambiamenti e va bene così! Abbraccialo“.

