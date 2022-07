Furto a casa di Tiziano Ferro a Latina, ai danni della sua famiglia. Stando a quanto riporta Fanpage.it, il furto è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio. Ci riferiamo alla casa dei suoi genitori, dove Tiziano Ferro ha vissuto con mamma, papà e con suo fratello, fino ai 20 anni, salvo poi trasferirsi altrove. Prima all’estero, poi una breve permanenza a Milano, in seguito il trasferimento definitivo in America, dove ha coronato il suo sono d’amore.

L’abitazione oggetto del furto si trova nel quartiere Q4 di Latina. Grande paura nel quartiere.

Due Bmw sono state rubate alla famiglia Ferro, nell’abitazione dove adesso risiedono il padre e la madre del cantante che invece vive in America con il marito Victor Allen e con i due bambini.

I malviventi hanno puntato l’abitazione specifica della famiglia Ferro, stando alle prime ricostruzioni, certi di portare via un bottino interessante. Oltre alle due automobili, è in corso di verifica la refurtiva. Non è chiaro se sia stato portato via altro dall’abitazione. Ancora da quantificare quanto effettivamente rubato dai ladri sui quali stanno indagando la Polizia di Stato e la Scientifica.

Si lavora infatti all’identità dei malviventi, un gruppo di persone che potrebbero essere state incastrate dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. I filmati sono in fase di analisi e potrebbero portare ad identificare i ladri, spostatisi in zona su altre auto rubate precedentemente nei pressi di Roma. Si parla di una Porche rubata lo scorso 2 luglio che i malviventi hanno poi abbandonato per proseguire gli spostamenti a bordo delle auto di casa Ferro.