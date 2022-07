Apple in questi anni si è adoperata nel realizzare accessori wireless super tecnologici per migliorare soprattutto l’ascolto e nel mondo AirPods sono entrate anche le cuffie AirPods Max. Rispetto ai soliti auricolari, qui parliamo di cuffie overear che si ritrovano con una tecnologia di grande spessore. Sono ideali per gli appassionati del settore e non è un caso che il prezzo risulta essere piuttosto importante. Anche però prodotti di questo tipo sono soggetti a degli sconti e quest’oggi vogliamo più che altro segnalarvi un bel risparmio se su Amazon si decide di acquistare le nuove AirPods Max rosa.

Nuovi riscontri da Amazon sulle offerte per AirPods Max in attesa del Prime Day in Italia

Altro rilancio, dunque, dopo quello del 2021. Rispetto infatti a tutte le altre colorazioni, sul famoso sito di e-commerce notiamo come quelle rosa possono essere acquistate con uno sconto del 26%. Sono le cuffie wireless di stampo Apple che costano di meno e non si può non cogliere al volo tale occasione se le si desidera di averle tra le mani. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna presente su Amazon per queste AirPods Max rosa. Il costo finale è di 466,50 euro, grazie proprio allo sconto del 26% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 629 euro. L’offerta è molto interessante, anche perché le altre colorazioni si ritrovano invece ad una cifra di 540 euro.

Offerta Nuovo Apple AirPods Max - Rosa Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Come si può ben notare si ha modo di risparmiare solo puntando sulle AirPods Max rosa. La disponibilità, sul famoso sito di e-commerce, è immediata e nel giro di pochissimi giorni arriveranno direttamente a casa vostra senza ulteriori costi aggiuntivi. Ovviamente Amazon permette anche di poter acquistare queste cuffie super tecnologiche di stampo Apple a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa verrà dilazionata nel tempo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle AirPods Max rosa ritroviamo: driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà, cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica, modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno e l’immancabile audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema.

Continua a leggere su optimagazine.com