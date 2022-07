Dobbiamo attendere ancora quattro giorni per il vero e proprio Amazon Prime Day 2022 qui in Italia, ma stando alle informazioni raccolte oggi 8 luglio, possiamo dire che sia già in corso una sorta di anteprima all’interno dello store. Una serie di promozioni che, a conti fatti, ci avvicina alla campagna che potremo toccare con mano nel corso della prossima settimana. Come sempre accade in questi casi, dopo il nostro primo approfondimento a tema che risale al mese di giugno, occorre capire in quale direzione stiamo andando, anche dal punto di vi vista della telefonia. Ad esempio, ci sono promo importanti per OnePlus e Samsung Galaxy S2 Ultra.

Dettagli sulle prime offerte Prime Day 2022: Amazon lancia promozioni per OnePlus e Samsung Galaxy S21 Ultra

Per farvela breve, da questo venerdì avremo disponibile il Prime Day 2022 su Amazon con diversi OnePlus e Samsung Galaxy S21 Ultra protagonisti assoluti. Si tratta di promozioni che ci condurranno fino all’avvio delle offerte vere e proprie che tutti aspettiamo nel corso della prossima settimana. In questo senso, vi ricordo che da oggi possiamo portarci a casa un OnePlus 10 Pro da 12/256GB a 723 euro, invece di 804 euro, che venivano proposti fino a poche ore fa. Allo stesso tempo, chi desidera un OnePlus 9 Pro da 12/256GB può acquistarlo a 551 euro invece di 612 euro.

Le promozioni con il produttore asiatico non finiscono qui, se pensiamo all’offerta focalizzata su OnePlus 8T da 8/128 GB, ancora oggi tra gli smartphone Android più apprezzati qui in Italia. In particolare, qui si può procedere a 236,29 euro invece di 262,49 euro. Per quanto riguarda i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S21 Ultra da 12/128GB, qui è possibile portarsi a casa il device a 597,03 euro invece di 663,37 euro. Insomma, imbarazzo della scelta se avete a disposizione un budget apprezzabile, in modo da portarvi a casa device dalla scheda tecnica importante.

Che ne pensate delle prime offerte del Prime Day 2022 concepite da Amazon? Fateci sapere qui di seguito.