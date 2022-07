Paramount+ ha confermato Evil 4 nel suo catalogo originale: la serie acclamata dalla critica è stata rinnovata per una quarta stagione a breve distanza dal debutto della terza. I primi quattro episodi di Evil 3 sono attualmente disponibili in streaming sulla piattaforma e i restanti usciranno settimanalmente ogni domenica, in esclusiva su Paramount+. Il servizio sarà presto disponibile anche in Italia, dal prossimo settembre, e offrirà ai suoi abbonati oltre 8000 ore di contenuti con una vasta serie di esclusive, dal franchise di Yellowstone alla prima serie di Sylvester Stallone Tulsa King.

Evil 4 continuerà ad appassionare il pubblico dopo aver ottenuto un’accoglienza lusinghiera per la terza stagione: secondo Paramount+ “ha attualmente una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes ed è una delle prime cinque serie originali più viste” nel catalogo della piattaforma, ha affermato Nicole Clemens, presidente, Paramount+ Original Scripted Series. Il rinnovo è stato dunque scontato: “Non potremmo essere più entusiasti di essere terrorizzati da ciò che Robert e Michelle creeranno per la quarta stagione con il nostro eccezionale cast ad interpretarlo“.

Evil 4 continuerà sulla scia del mistery psicologico che esamina le origini del male lungo la linea di demarcazione tra scienza e religione, seguendo le vicende di una psicologa forense, scettica e razionale, che si allea con un seminarista cattolico e il suo tecnico per indagare su presunti eventi soprannaturali. La serie è interpretata da Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson (i più lo ricorderanno come il Benjamin Linus di Lost), Christine Lahti, Kurt Fuller, Andrea Martin, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

Anche Evil 4 sarà prodotta da CBS Studios in associazione con King Size Productions, la società di produzione dei coniugi Robert e Michelle King, showrunner della serie nonché creatori di The Good Wife e del suo spin-off The Good Fight. Al loro fianco come produttori esecutivi Liz Glotzer, Rockne S. O’Bannon e Nelson McCormick. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution: in Italia è ancora inedita ma sarà disponibile al lancio del servizio Paramount+ nel nostro Paese.

