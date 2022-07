Cala ulteriormente su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6, fitness tracker che può essere utile per chi ha intenzione di tenere sotto controllo tutti i parametri legati alla propria attività fisica. Se siete quindi alla ricerca di un dispositivo che possa aiutarvi in questo scopo, senza dubbio l’offerta più interessante è quella riguardante lo Xiaomi Mi Band 6. Vediamo a questo punto nel dettaglio di cosa si tratta. Il famoso sito di e-commerce ha messo in vendita questo braccialetto fitness al costo di 32,99 euro, abbassando ulteriormente il suo prezzo grazie ad uno sconto del 27% effettuato su quello precedente di 44,99 euro.

Tendenza con prezzo al ribasso confermata per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon il 7 luglio: situazione aggiornata

Ulteriore rilancio, dunque, dopo il report di inizio settimana. Come si può notare, soprattutto rispetto a qualche offerta precedente, c’è stato un ulteriore risparmio che rende questo Xiaomi Mi Band 6 ancora più appetibile. Tra l’altro la disponibilità è immediata e se lo si ordina entro le poche ore arriverà a casa vostra nel giro di 24 ore. Non è un caso che stiamo parlando anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Con pochi euro avrete a disposizione un fitness tracker di qualità che vi permetterà di tenere sotto controllo l’attività sportiva. E’ infatti alquanto interessante scoprire tutte le funzioni esercitate da questo piccolo braccialetto del mondo fitness. In primis parliamo di un device che si ritrova con un display AMOLED da 1,56 pollici e che è in grado di monitorare circa 30 modalità di sport, inclusi anche Zumba e Pilates.

Sarà possibile conoscere le calorie bruciate, i passi effettuati e la frequenza cardiaca. Inoltre, attraverso questo Xiaomi Mi Band 6, si può anche rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno, con dati precisi riguardanti anche la fase REM. Rispetto poi agli altri fitness tracker, questo Xiaomi Mi Band 6 permette una durata della batteria di circa 14 giorni con una sola carica. A voi la scelta se puntare o meno su tale device.

Continua a leggere su optimagazine.com