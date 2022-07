Chi non conosce l’acqua Sant’Anna? Parliamo del più grande produttore europeo di acque oligominerali, capace di sfornare circa un miliardi e mezzo di bottiglie ogni anno. Come riportato da ‘Repubblica‘, sembra esserci un problema di carenza di anidride carbonica (CO2), per cui è stata interrotta la produzione di acqua frizzante. Alberto Bertone, ad dell’azienda cuneese, ha affermato che la situazione non è affatto delle migliori, e che, in ogni caso, il problema interessa anche i loro concorrenti. L’anidride carbonica pare introvabile, tanto da suscitare la disperazione della società.

L’irreperibilità della CO2 si aggiunge ad altri problemi noti, come la siccità che sta mettendo a dura prova le fonti ed i costi sempre più alti delle materie prime. D’altra parte, al di là dell’acqua Sant’Anna (che ribadiamo non essere l’unico produttore a trovarsi in questa situazione), l’anidride carbonica per prodotti alimentari era già mancata alla fine dello scorso anno: il problema era stato tamponato in qualche modo, ma adesso l’emergenza si sarebbe presentata, impattando un po’ tutto i produttori europei (non sappiamo in che situazioni adesso l’azienda cuneese si trovi, ma siamo sicuri che verrà fatto tutto il necessario per rientrare dallo stato di difficoltà che si è venuto a creare).

La produzione di acqua frizzante è stata bloccata da parte dell’acqua Sant’Anna per mancanza di anidride carbonica: speriamo l’azienda cuneese riesca a riprendere presto la propria filiera e ad approvvigionarsi del quantitativo necessario, almeno quello minimo, di CO2 (altrimenti difficilmente la situazione potrà risolversi e la produzione di acqua Sant’Anna frizzante riprendere da dove è stata interrotta; per quella naturale, invece, di problemi non ce ne sono). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

