Ci sono delle buone notizie per una rinnovata disponibilità PS5 su GameStop, magari presso Mediaworld o altre catene di elettronica? Dispiace dirlo ma la situazione relativa alla presenza di nuove scorte della console presso le principali catene di elettronica online e fisiche è alquanto incerta. L’inizio di questa estate, con il mese di luglio, segna l’assenza totale di occasioni per portarsi a casa il rinomato prodotto hi-tech.

Delusione GameStop

Durante il corso di tutta la primavera 2022 ci eravamo abituati alla consueta disponibilità PS5 su GameStop nella giornata del mercoledì. Con una live Twitch dagli svariati argomenti discussi da esperti, si è provveduto a mettere in vendita molteplici slot della console del brand giapponese. Peccato che l’appuntamento sia stato del tutto disatteso nel primo mercoledì del mese di luglio, appunto ieri. Molti giocatori sono senz’altro rimasti delusi da questa mancata occasione, anche perché non c’è modo ora di sapere se dalla prossima settimana ripartiranno gli stock del dispositivo tecnologico o si continuerà a non godere di nessun speciale offerta in bundle con giochi e accessori (come è sempre solito fare la catena).

Mediaworld e gli altri

Se la disponibilità PS5 su GameStop è stata disattesa solo in questa settimana, le cose non vanno per nulla meglio per una catena molto diffusa in Italia come MediaWorld. Quest’ultima è da tempo che non annuncia alcuna flash sale e anche nella primavera appena terminata è stata avara di occasioni per i gamers. Non sono pervenute neanche tutte le altre catena distribuite sul nostro territorio nazionale, come Euronics, Trony, Expert. Sembra abbastanza evidente che dovremo ancora avere a che fare con un quantitativo di scorte della console molto limitato e le possibilità di acquisto saranno ridotte all’osso anche per il periodo estivo. La mancanza di componenti hardware fondamentali continua ad avere i suoi effetti per la commercializzazione in tutto il mondo.

