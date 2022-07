Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe in programma il lancio di una nuova versione di Apple Watch entro la fine dell’anno in corso che, secondo quanto riferito, è stata soprannominata “Extreme Sports“. Secondo l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg, il display del wearable disporrà di una diagonale di circa due pollici. Il modello “Sport estremi” avrà un’area dello schermo più ampio di circa il 7% rispetto al più grande Apple Watch attualmente disponibile sul mercato. Inoltre, il display sarà da 47 mm caratterizzato da una risoluzione di circa 410 x 502 pixel. Gurman sostiene anche che più misurazioni o informazioni sul fitness potrebbero essere visualizzate sui quadranti con lo schermo più grande.

Il possibile e futuro Apple Watch “Extreme Sports” sarà inoltre caratterizzato da uno display più resistente e utilizzerà un metallo più robusto rispetto all’alluminio. Inoltre, è anche la batteria dovrebbe avere una maggiore capacità così che l’orologio del colosso di Cupertino possa supportare sessioni di allenamento più lunghe. Il dispositivo dovrebbe offrire misure di tracciamento migliori, come la capacità di riconoscere i cambiamenti di altitudine durante il trekking. Si prevede anche che il modello “Sport estremi” sarà in grado di identificare la febbre misurando la temperatura corporea di chi lo indossa, proprio come l’Apple Watch 8.

Una versione aggiornata dell’Apple Watch SE entry-level potrebbe anche essere svelata con il modello “Sport estremi” entro la fine del 2022. L’Apple Watch SE manterrà le dimensioni dello schermo da 1,78 pollici esistenti, mentre l’Apple Watch Series 8 conserverà le dimensioni dello schermo da 1,9 pollici di diagonale. Si prevede che il prezzo dell’Apple Watch “Extreme Sports” sarà superiore al prezzo di 699 dollari previsto per il normale modello in acciaio inossidabile. Sempre secondo Gurman, ogni futuro Apple Watch avrà un processore S8 con prestazioni simili al processore S7 dell’Apple Watch Series 7. Infine, questo modello competerà con prodotti di Garmin, Suunto ed altri.

