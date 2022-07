Nell’estate di Sky Investigation debutta Pagan Peak 2, coi primi episodi in onda da giovedì 7 luglio: si tratta della seconda stagione della serie thriller ideata da Cyrill Boss e Philipp Stennert, ispirata alla co-produzione danese-svedese del 2011 The Bridge. Rappresenta la terza produzione originale di Sky Deutschland, dopo i successi internazionali di Babylon Berlin e Das Boot.

Pagan Peak 2 sarà in onda in esclusiva su Sky Investigation, canale 114 di Sky, mentre la prima stagione era andata in onda in chiaro: la serie ha debuttato infatti nel 2019 su Rai4, che ne ha trasmesso la prima stagione, mentre il secondo capitolo sarà disponibile solo per gli abbonati Sky, oltre che nella programmazione lineare anche on demand e in streaming su Now.

Pagan Peak 2 riparte con un salto temporale rispetto al finale della prima stagione, che aveva raccontato le tortuose indagini su una serie di omicidi avvenuti sul confine tra Germania e Austria da parte della giovane commissaria tedesca Ellie Stocker (Julia Jentsch), alla sua prima indagine importante in carriera, e del collega austriaco Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), ispettore ben più navigato e cinico.

In Pagan Peak 2 la protagonista Stocker sarà affiancata da una nuova collega alle prime armi, in attesa che Winter si risvegli dal coma. Ecco le trame dei primi due episodi della seconda stagione, intitolati rispettivamente Ritorno al passato e Il male negli occhi, in onda il 7 luglio a partire dalle 21.15 su Sky Investigation.

Un anno dopo gli eventi del caso Krampus, la detective Ellie Stocker si trova a lavorare con una nuova giovane poliziotta, Yela Antic.

Mentre Ellie continua a nascondere a tutti il suo trauma, Gedeon Winter si sveglia dal coma. E viene ritrovato il cadavere di una giovane donna…

La prima stagione della serie è ancora disponibile in streaming gratuito su Raiplay.

