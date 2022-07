Stanno venendo a galla alcune novità extra relative all’aggiornamento iOS 16, nonostante al momento siano state rilasciate poche beta, senza dimenticare il fatto che manchino poco più di due mesi all’uscita del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva. Dopo il punto della situazione condiviso pochi giorni fa sul nostro magazine, bisogna fare uno step in più, in modo da capire in quale direzione stia andando lo sviluppo del pacchetto software in casa Apple. Vediamo, in sostanza, cosa ci hanno detto le ultime beta, prima che i vari testi siano diffusi su larga scala.

Tutte le novità emerse fino ad oggi con l’aggiornamento iOS 16: il punto dopo beta 3

Come riporta MacRumors, in effetti ci sono elementi aggiuntivi che dobbiamo prendere in considerazione con l’aggiornamento iOS 16, in relazione alla beta 3. Cambia ad esempio il discorso relativo al monitoraggio della fibrillazione atriale, se pensiamo al fatto che attraverso l’ultimo rilascio concepito da Apple, la sezione Cronologia AFib sia stata aggiunta all’app Salute e la funzione AFib ormai risulta attivata. Cambia anche lo sfondo Earth Lock Screen, che una volta impostato non vedrà più i widget bloccare la vista della terra secondo gli ultimi riscontri.

Stando a quanto raccolto in mattinata, Apple ha aggiunto anche il supporto per le carte virtuali per lo shopping utilizzando Safari. A tal proposito, è interessante evidenziare che alcune banche e fornitori di carte ora siano in grado di consentire ai clienti di generare numeri di carte virtuali da utilizzare online, ovviamente allo scopo di evitare il furto dei dettagli della carta di credito. Safari in ‌iOS 16‌ supporterà questa funzione in base al codice nella versione beta.

Occhio anche alla nuova opzione “Includi scadenza oggi” nella sezione Impostazioni dell’app Promemoria, secondo gli ultimi feedback su iOS 16 beta 3.