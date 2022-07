In questo giovedì 7 luglio non funziona lo SPID Sielte a molti cittadini che usufruiscono del servizio di identità digitale. Purtroppo l’accesso con le proprie credenziali a siti e portali della Pubblica Amministrazione (ma non solo) non è ora garantito per evidenti anomalie tecniche non ancora dettagliate ma comunque presenti.

La tipologia di errori

In questo primo giovedì del mese estivo, già a partire dalle ore 10 circa, si sono registrati i primi problemi per il servizio. Chi ha potuto appurare come non funziona lo SPID Sielte in questa giornata, ha dovuto purtroppo desistere dall’effettuare alcune operazioni pure importanti su siti istituzionali. Nonostante i diversi tentativi di accesso ad un qualsivoglia portale con le credenziali univoche dell’identità digitale, le procedure sono andate a vuoto. Peccato tuttavia che attraverso i canali ufficiali di Sielte non siano giunti chiarimenti sui problemi in corso, almeno per ora. Per questo motivo è del tutto impossibile prevedere se la situazione ritornerà presto alla normalità oppure i malfunzionamenti continueranno per ore.

Due canali di assistenza principali

Appurato che non funziona lo SPID Sielte in questa giornata, possiamo indicare i canali adatti a fornire supporto a tutti coloro che si trovano in difficoltà in queste ore. La metodologia più immediata per ottenere aiuto è quella che prevede una chiamata al contact center dedicato proprio al servizio di identità digitale. Il numero da comporre è lo 095 7171301 e prevede un costo variabile sulla base del profilo tariffario di ogni singolo utente in cerca di aiuto. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, in particolare dalle ore 9 alle ore 18. In alternativa alla telefonata diretta, si potrebbero ottenere consigli preziosi anche via mail, sempre ad un indirizzo dedicato proprio allo SPID, ovvero spid@sielte.it. In quest’ultimo caso però i tempi di risposta non sono chiari e determinati.

