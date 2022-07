Sabato 9 luglio a Roma è atteso il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, che si terrà come da programma con un’unica raccomandazione: indossare la mascherina di protezione. Agli appelli dei medici e dei virologi ha risposto al band di Damiano David pubblicando sui social aggiornamenti in tempo reale sull’allestimento del palco.

Al Circo Massimo di Roma i lavori proseguono speditamente. A ritmo serrato si procede con il montaggio del palco che sabato accoglierà la band “a casa”, nella sua Roma. I Maneskin fanno ritorno dove tutto ha avuto inizio ma dalle strade del centro storico capitolino hanno conquistato il colossale Circo Massimo, pronto ad accogliere circa 70.000 persone.

L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito e ai fan un’unica raccomandazione: indossare la mascherina. Lo spettacolo infatti si svolgerà quando è atteso il picco dei contagi Covid dovuti alla nuova variante Omicron 5, molto più contagiosa delle precedenti. Inutili gli appelli dei medici e dei virologi alla band: il concerto non verrà posticipato e si terrà come previsto.

“Work in progress, ci vediamo sabato” scrive la band su Instagram e condivide un’immagine dal palco che man mano prende forma, come a voler chiarire ogni dubbio rispondendo agli appelli dei medici, caduti nel vuoto. Fermare tutto è impossibile: è la replica del gruppo. Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo resta dunque confermato, come da calendario e si terrà sabato 9 luglio 2022. Per loro una sorta dei consacrazione in patria dopo il grande successo all’estero e la tournée in America.

I Maneskin tornano a casa, pronti a conquistare una platea che conta 70.000 persone. La speranza è che non si trasformi in un ennesimo focolaio Covid, di cui vorremmo fare a meno. Ai fa quindi l’invito ad utilizzare le mascherine di protezione individuale, dal momento che mantenere le distanze sarà impossibile vista la location.