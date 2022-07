Non solo uno spin-off di Bridgerton, ma anche un nuovo romanzo: l’universo letterario-televisivo del period drama di Julia Quinn si espande con un nuovo libro che uscirà insieme al prequel della serie su Netflix.

Lo spin-off di Bridgerton è stato messo in cantiere dopo l’enorme popolarità riscossa dalla prima stagione della serie, approdata per la prima volta sullo streamer a dicembre 2020 e diventata un successo immediato. Una seconda stagione è seguita a marzo di quest’anno e prossimamente sarà il turno del prequel dedicato alla figura della Regina Charlotte (interpretata nella serie originale da Golda Rosheuvel).

Lo spin-off di Bridgerton sarà dunque basato sulla vera regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, che nel 1761 sposò il re Giorgio III del Regno Unito, divenendo regina consorte di Gran Bretagna e Irlanda. Ad interpretarla in gioventù sarà India Amarteifio, già vista in piccoli ruoli in Doctor Who, Line of Duty e Sex Education, mentre Corey Mylchreest sarà nel ruolo del giovane re Giorgio III e Michelle Fairley nei panni della madre di quest’ultimo, Augusta, principessa vedova di Galles.

Anche spin-off di Bridgerton potrà dunque dire di avere un legame con un testo letterario: sarà la stessa Shonda Rhimes, come ha rivelato sui canali ufficiali ShondaLand, a scrivere un romanzo prequel con Julia Quinn, autrice della saga Bridgerton, incentrato sulla figura della Regina, che non era nella serie di libri originali ma ha riscosso un grande interesse da parte del pubblico nella trasposizione televisiva. La serie Netflix, al suo debutto, ha riportato i libri di Quinn nella classifica dei più letti: si intuisce dunque come Rhimes, col suo fiuto per gli affari nel mondo della comunicazione, abbia pensato e realizzato l’obiettivo di creare, oltre ad un nuovo format televisivo, anche uno letterario sulla Regina Charlotte. E come Avon Books, l’editore della serie di libri originale di Bridgerton, abbia subito accettato di pubblicare il nuovo romanzo prequel scritto a quattro mani da Quinn e Rhimes.

La creatrice di Grey’s Anatomy sarà autrice dello spin-off di Bridgerton e co-autrice del relativo romanzo con Quinn: “La Regina Charlotte è stato un personaggio così commovente da scrivere e ora avere l’opportunità di lavorare con Julia per adattare questa storia in un libro è un’opportunità così eccitante“, ha annunciato la showrunner.

