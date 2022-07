Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2022 per un altro dei suoi device, il Samsung Galaxy S20 FE: sia le varianti LTE che quelle 5G, come riportato da ‘SamMobile‘, stanno iniziando adesso a ricevere il nuovo upgrade nei paesi asiatici ed europei. L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware G780GXXS3CVF3 in Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam.

Nei mercati europei il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 FE con la patch di sicurezza di luglio 2022 arriverà con il firmware G781BXXS4FVF3. L’upgrade, man mano, arriverà anche in altri mercati, dove sarà possibile scaricarlo seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S20 FE nella seconda metà del 2022 con a bordo Android 10. Il telefono ha poi ricevuto l’upgrade alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno. Il telefono riceverà Android 12 verso la fine di quest’anno o all’inizio del 2023.

Dopo il Samsung Galaxy S20 FE, che ha riscontrato un successo commerciale che nemmeno il colosso di Seul sperava di ottenere, c’è stato il Samsung Galaxy S21 FE, che pure è piaciuto, pur non riuscendo ad imporsi ai livelli del suo predecessore (forse anche il ritardo accumulato per il lancio). Il Samsung Galaxy S22 FE probabilmente non verrà presentato: il produttore asiatico ha compreso che proporlo significherebbe dare il via ad una cannibalizzazione interna, sia nei confronti dei medio-gamma della linea Galaxy A che dei top di gamma della serie Galaxy S. Dispiacerà sicuramente dover fare a meno del prodotto, ma, al momento, non sembrano esserci alternative. Pensate che l’OEM abbia preso la giusta decisione?

