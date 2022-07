La scaletta di Tim Summer Hits su Rai2 stasera, giovedì 7 luglio, svela la presenza di tanti ospiti eccezionali. Come la prima puntata della scorsa settimana, anche la seconda va in scena da Piazza del Popolo a Roma. Alla conduzione di Tim Summer Hits ci sono Stefano De Martino e Andrea Delogu, che accompagnano gli spettatori di Rai2 alla scoperta delle migliori canzoni dell’estate.

Nella scaletta di Tim Summer Hits nella seconda puntata spiccano nomi come Alessandra Amoroso, Tananai e Sangiovanni ma ci saranno anche Alex di Amici di Maria De Filippi e i Boomdabash con Annalisa.

In Piazza del Popolo a Roma si sono esibiti – il passato è d’obbligo dal momento che lo show non sarà trasmesso in diretta ma è stato registrato a fine giugno – anche Aiello e Biagio Antonacci, Malika Ayane e Baby K. Tra i presenti, poi, Coez, Francesco Gabbani e Gaia ma anche Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo per la presentazione del nuovo singolo, Caramello.

Ci saranno poi Nek e Fabrizio Moro ma anche Raf e Francesco Renga. A seguire Lazza & Mika e Valentina Parisse.

Tim Summer Hits sarà in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Su Rai2 l’appuntamento è alle ore 21.10.

RAI Radio2,con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

La scaletta di Tim Summer Hits il 7 luglio