Il mondo del cinema è in lutto: James Caan è morto. L’attore, classe 1940, era noto per aver interpretato Sonny, il rabbioso primogenito di Vito Corleone ne Il Padrino. Per il ruolo aveva ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Aveva 82 anni.

La notizia è stata rilasciata dal suo account Twitter con una dichiarazione: “È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza l’affetto e le sentite condoglianze e chiede che continui a rispettare la loro privacy in questo momento difficile”.

Noto per uno stile di vita “infernale” e turbolento, James Caan si è fatto strada a Hollywood negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, prima di smettere improvvisamente di recitare e scomparire dalle scene. Successivamente, è tornato alla fine degli anni ’80, lavorando in film come Strade violente (1981), Misery non deve morire (1990), Omicidi di provincia (1993), L’eliminatore – Eraser (1996), Marlowe – Omicidio a Poodle Springs (1998) e Dogville (2003).

James Caan è nato nel 1940 nel Bronx, New York City, figlio di un macellaio kosher. Desideroso di non seguire le orme di suo padre, ha inizialmente puntato a una carriera come giocatore di football, ma si interessò alla recitazione dopo aver studiato alla Hofstra University nello stato di New York, dove incontrò Francis Ford Coppola.

Caan è stato sposato quattro volte: dal 1961 al 1966 con Dee Jay Mathis; con Sheila Marie Ryan dal 1975 al 1976;; con Ingrid Hajek dal 1990 al 1994 e con Linda Stokes dal 1995 al 2017. Ha avuto cinque figli, uno dei quali, Scott, lo ha seguito nella recitazione, apparendo in Fuori in 60 Secondi, Ocean’s Eleven e il reboot della serie Hawaii Five-0.

