Anche agli albori di questa caldissima estate 2022 colpisce ancora il messaggio PosteInfo per accesso anomalo al proprio conto. Il nuovo SMS in arrivo su un numero notevole di telefoni degli italiani ha le sembianze esatte o assomiglia davvero molto a quanto presente nell’immagine di inizio articolo. Si tratta dunque dell’ennesimo tentativo di phishing ai danni degli italiani ma anche dell’istituto Poste italiane, anch’esso vittima del raggiro costruito a suo nome e suo malgrado.

Campagne di phishing di questo tipo continuano ad esistere per il loro indubbio potenziale di irretire qualche malcapitato di turno. Sarebbe superficiale far passare queste operazioni truffaldine come innocue e facilmente identificabili in tal senso. Questo accade per i più ma non per tutti i destinatari della nota, magari meno attenti o semplicemente in ansia per le proprie finanze. Chi riceve il messaggio PosteInfo per accesso anomalo può cadere in trappola e dunque visitare il link interno alla comunicazione per la presunta verifica del suo conto. Una volta atterrati sul sito fake delle Poste avverrà il furto dei dati di accesso all’area di home banking e questi saranno a disposizione di hacker per operazioni non autorizzate e di certo a danno delle vittime nuove di zecca.

Per proteggersi del tutto anche dal nuovo messaggio PosteInfo per accesso anomalo in circolazione in questo mese di luglio, l’unica cosa da fare resta quella di non dar seguito ad alcun invito ad una verifica del proprio conto. Il collegamento presente all’interno della nota non andrebbe mai utilizzato: ancor meglio, sarebbe il caso di cestinare del tutto il messaggio ricevuto. Una volta e per tutte sarebbe anche il caso di comprendere che Poste Italiane non invierà mai comunicazioni simili a quella indicata proprio oggi. Note con link interni sono senz’altro truffe acclarate.

