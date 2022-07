Occorre esaminare in modo più dettagliato alcuni problemi Outlook, riscontrati oggi 7 luglio a proposito del login alla propria casella di posta elettronica, senza dimenticare il bug che in alcuni casi impedisce l’invio di email. Una situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo analizzato più da vicino sul nostro magazine a fine giugno. Vediamo come stanno le cose questo giovedì, perché se da un lato le segnalazioni sono tutto sommato circoscritte, al contempo non dobbiamo in alcun modo sottovalutare quanto venuto a galla nelle ultime ore.

Cosa sappiamo sui problemi Outlook con login ed invio email il 7 luglio: gli ultimi riscontri

Quali sono i dettagli emersi fino a questo momento per quanto concerne i problemi Outlook con login ed invio email del 7 luglio? Sostanzialmente, l’anomalia odierna al momento pare colpire solo parte dell’utenza. Qualcuno evidenzia che si tratti di account aziendali, coi quali si alternano riscontri negativi per quanto concerne l’accesso e la relativa accettazione delle proprie credenziali, fino ad arrivare a coloro che riescono ad entrare, senza essere in grado di mandare messaggi di posta elettronica.

Quando si preme il tasto “invia”, infatti, appare un messaggio di errore che conferma la mancata spedizione della propria mail. Non ci metto la mano sul fuoco nel dire che i problemi Outlook siano connessi a caselle aziendali, ma è chiaro che occorra tenere gli occhi aperti per non lasciare nulla al caso nel corso delle prossime ore. Sarà importante capire in quale direzione andranno le segnalazioni in giornata, sperando che il disservizio resti circoscritto a pochi clienti, trattandosi di un servizio cruciale per tante persone dal punto di vista lavorativo.

A voi come vanno le cose? Registrate problemi Outlook al momento dell’invio di messaggi di posta elettronica o in fase di login? Fateci sapere con un commento.

Continua a leggere su optimagazine.com