Ci sono ancora tanti italiani che si pongono domande su quando arriva il rimborso 730 in Italia, con la possibilità che in alcuni casi si possa arrivare addirittura al 2023. Una situazione particolare e complessa, nella visione di parte dei cittadini che attende riscontri chiari sotto questo punto di vista. E così, dopo aver condiviso coi nostri lettori alcuni riscontri sulla questione a fine giugno, oggi tocca tornare sulla questione, sperando che ci possano essere a breve dei riscontri utili per inquadrare meglio la vicenda. Vediamo come stanno le cose.

Approfondimento su quando arriva il rimborso 730 in Italia: possibili ritardi fino al 2023

Provando a capire quando arriva il rimborso 730 in Italia, vi dico subito che in specifiche circostanze potrebbero esserci ritardi fino al 2023. La situazione più chiara e semplice resta quella dei lavoratori dipendenti. Chi ha diritto a questa quota e al relativo credito, toccherà con mano il rimborso con la busta paga di luglio, che arriverà direttamente dal datore di lavoro. Tradotto, questo vuol dire che la categoria in questione riceverà il denaro entro il mese di agosto.

Ci sono poi altre categorie per le quali le tempistiche dipendono dalle tempistiche di invio del 730. Per fare un esempio pratico, chi percepisce la disoccupazione Naspi, Dis-Coll o un’altra indennità Inps, avrà la possibilità di riceveranno rimborsi a distanza di due mesi dalla presentazione del 730. Questo vuol dire che qualora doveste essere in grado di inviarla tra giugno e luglio 2022, allora riceverete il pagamento direttamente da Inps nelle mensilità di compresa tra agosto e settembre 2022. Per i pensionati, la finestra temporale dovrebbe essere compresa proprio tra agosto e settembre.

Quando arriva il rimborso 730 per chi presenta il modello senza sostituto d’imposta? In teoria, la scadenza è fissata entro dicembre, ma non si esclude uno slittamento fino a marzo 2023.

